Nach Schmährufen aus dem Fanblock: Eric Dier stürmt auf die Tribüne - Kritik von Tottenham-Coach Jose Mourinho

Nachdem er Beleidigungen aus dem Fanblock gehört hatte, stürmte Dier nach der Spurs-Partie gegen Norwich auf die Tribüne. Von Mourinho gab es Kritik.

Nachdem Tottenhams Eric Dier im Anschluss an die FA-Cup-Partie gegen Norwich Beleidigungen gegen seine Familie aus dem Fanblock vernommen hatte. ist der Engländer höchstpersönlich auf die Tribüne gestürmt, um den Anhänger zur Rede zu stellen. Der 26-Jährige wurde dabei gefilmt, wie er auf die Tribüne kletterte.

Trainer Jose Mourinho kritisierte seinen Schützling in der anschließenden Pressekonferenz. "Eric Dier hat etwas getan, was wir Profis nicht tun dürfen", betonte der Portugiese. Allerdings nahm der 57-Jährige den Nationalspieler gleichzeitig in Schutz: "Unter diesen Umständen hätte es wohl jeder von uns gemacht." Wenn man beleidigt wird "und die Familie daneben steht und hineingezogen wird, verstehe ich es", führte der Spurs-Coach aus.

Tottenham fliegt gegen Norwich aus dem Pokal

Die Spurs waren zuvor nach einem 3:4 im Elfmeterschießen gegen die Canaries in der fünften Runde aus dem FA-Cup ausgeschieden.

In der regulären Spielzeit endete die Partie 1:1.