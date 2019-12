Tottenham Hotspur: Christian Eriksen wohl bei Manchester United auf dem Zettel - Tausch mit Nemanja Matic?

Christian Eriksen sitzt bei den Spurs aktuell nur auf der Ersatzbank. Neuesten Berichten zufolge ist er nun erneut Transferziel von Manchester United.

Mittelfeldspieler Christian Eriksen von könnte sich dem Mirror zufolge zur kommenden Saison Ligakonkurrent anschließen. Schenkt man einem weiteren Bericht von The Athletic Glauben, dann besteht die Option, dass die Red Devils Nemanja Matic in den Deal integrieren.

Demnach soll United alles daran setzen, um den derzeit bei den Spurs häufig auf der Reservebank sitzenden Dänen zur kommenden Spielzeit ins Old Trafford lotsen zu können.

und ManUnited waren im Sommer an Eriksen dran

Bereits im vergangenen Sommer war der englische Rekordmeister am dänischen Nationalspieler dran, doch sowohl das Team von Ole Gunnar Solskjaer als auch die Königlichen von Real Madrid, denen ebenfalls Interesse nachgesagt wurde, scheiterten mit ihren Offerten für den Mittelfeldmann der Spurs. Auch der FC Bayern war wohl interessiert.

Eriksen kommt unter dem neuen Spurs-Coach Jose Mourinho derzeit nicht zum Zug. In der laufenden Saison machte der 27-Jährige zwölf von 15 möglichen Premier-League-Spielen und erzielte gerade einmal ein Tor. Beim 1:2 gegen eben die Red Devils durfte er gerade einmal 26 Minuten ran.

Ebenfalls nicht erste Wahl ist Nemanja Matic in Manchester. Der Serbe machte drei PL-Spiele in der Saison 2019/20, derzeit laboriert er an einer Verletzung.