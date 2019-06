Bericht: Kehrtwende im Poker um Tottenham-Star Christian Eriksen - Real Madrid zögert bei Transferbemühungen

Die Spekulationen um einen Wechsel von Tottenham-Star Eriksen zu Real Madrid hielten sich zuletzt hartnäckig. Droht der Transfer nun doch zu platzen?

Der dänische Nationalspieler Christian Eriksen erwägt offenbar, entgegen seiner zuletzt getätigten Aussagen über einen Abschied von , seinen Vertrag beim Finalisten der doch zu verlängern.

Wie die spanische Sportzeitung AS berichtet, wolle sich der 27-Jährige, der in jüngster Vergangenheit zunehmend mit einem Transfer zu in Verbindung gebracht worden war, nun das Vertragsangebot seitens Tottenham anhören. Ein Erhöhung des Jahresgehalts von vier auf sechs Millionen Euro steht im Raum.

Eriksen sprach von Tottenham-Abschied: "Etwas Neues ausprobieren"

Ausschlaggebend für das Umdenken sei vor allem das Vorgehen Reals. Die Königlichen hielten sich im Hinblick auf eine mögliche Verpflichtung des Mittelfeldstrategen bedeckt und haben sich bislang nicht bei Tottenham-Boss Daniel Levy gemeldet. Laut spanischer Medienberichte möchten die Blancos lieber Paul Pogba von verpflichten.

Eriksen, dessen Vertrag bei den Spurs 2020 ausläuft, hatte die Wechselspekulationen um seine Person selbst befeuert. Er sagte: "Ich habe das Gefühl, dass ich in meiner Karriere an einem Punkt angelangt bin, an dem ich vielleicht etwas Neues ausprobieren möchte."