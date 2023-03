Tottenham Hotspur ist in der Champions League noch dabei. Haben die Nord-Londoner schon mal die Königsklasse gewinnen können?

Tottenham und die gewonnenen Titel sind eine eigene Geschichte. In den letzten Jahren war man in zahlreichen Wettbewerben nah an einer Trophäe dran - so auch in der Champions League.

Aber konnten die Spurs in der Vereinsgeschichte schon mal den Henkelpott gewinnen? GOAL blickt auf die Tottenham-Vereinshistorie im europäischen Wettbewerb.

Wann war Tottenham zuletzt im Champions-League-Finale?

In der Champions-League-Saison 2018/19 erreichte Tottenham zuletzt das Finale der Königsklasse. Damals traf man auf Jürgen Klopps Liverpool im Wanda Metropolitano in Madrid.

Vor allem der Spurs-Weg ins Endspiel war damals enorm beeindruckend: Das Team von Mauricio Pochettino erreichte nach einem dramatischen Halbfinale gegen Ajax Amsterdam (0:1, 3:2) das Finale. Im Rückspiel entschieden drei Tore von Lucas Moura den CL-Krimi und ebneten dem Team den Weg ins Endspiel.

Tottenham: Wie oft schafften es die Spurs ins Champions-League-Finale?

Tottenham Hotspur hat bisher einmal das Finale der UEFA Champions League erreicht. Das war in ebenjener Saison 2018/2019.

Generell waren die Nord-Londoner nur selten nah dran, wirklich ernsthaft um den Henkelpott mitzuspielen.

Hat Tottenham schon einmal die Champions League gewonnen?

Nein, Tottenham Hotspur hat bisher noch nie die UEFA Champions League gewonnen. Das beste Ergebnis, das der Verein erzielt hat, war das Erreichen des Endspiels vor fünf Jahren, das jedoch gegen den FC Liverpool verloren wurde.

Tottenham hat allerdings zweimal den UEFA-Pokal (Vorläufer der Europa League) gewonnen - und zwar in den Spielzeiten 1971/72 und 1983/84.

Tottenham gegen Liverpool: Wer waren die Torschützen im CL-Finale 2019?

Das wohl größte Spiel der Tottenham-Vereinsgeschichte sollte jedoch nach 120 Sekunden in eine ganz bittere Richtung gehen. Moussa Sissoko verursachte einen Elfmeter, den Mohamed Salah zum 0:1 verwandelte.

Die Spurs hatten anschließend einige Chancen, den Ausgleich zu erzielen - am Ende standen für das Pochettino-Team 16 Torschüsse zu Buche sowie 65 Prozent Ballbesitz. Divock Origi zerstörte in der 87. Minute dann aber alle Titelträume der Spurs-Fans und bescherte Jürgen Klopp den ersten CL-Titel seiner Trainerkarriere.

Hat Harry Kane schon einen Titel mit Tottenham gewonnen?

Unter den englischen Fans wird Harry Kane immer wieder auf die Schippe genommen, dass er mit den Spurs einfach keine Titel gewinnt. Konnte der Mittelstürmer also schon mal einen Wettbewerb gewinnen?

Nein, Harry Kane hat mit Tottenham Hotspur noch keinen Titel gewonnen: In der Saison 2007/08 holte das Team zwar den League Cup (auch bekannt als EFL Cup) nach einem 2:1-Sieg im Finale gegen den FC Chelsea. Allerdings war Kane damals noch in der Jugendmannschaft von Tottenham und kam im Laufe des Wettbewerbs nicht zum Einsatz - heißt, er war damals zwar im Verein, mehr aber auch nicht.

In Bezug auf Titelgewinne mit der ersten Mannschaft ist Kane noch ohne Erfolg, obwohl er in den letzten Jahren eine wichtige Rolle in Wettbewerben wie der Premier League und eben auch der Champions League gespielt hat.