Zurück in LaLiga? Wechsel von Ferran Torres hängt an Manchester City und den Barca-Finanzen

HINTERGRUND

Der FC Barcelona ist nach Informationen von GOAL und SPOX an Ferran Torres von Manchester City interessiert, doch obwohl sich der Spieler einen Wechsel in sein Heimatland durchaus vorstellen kann, heißt das nicht, dass der Deal auch zwangsläufig offiziell wird. Die beiden großen Hindernisse sind die Zustimmung von Manchester City und die finanzielle Situation der Katalanen.

"Ferran ist ein großartiger Spieler, wie andere auch. Wir arbeiten diskret, um das Beste für den Klub zu erreichen", sagte Barca-Vizepräsident Rafa Yuste Movistar Plus, nachdem der Geschäftsführer der Blaugrana, Ferran Reverter, nach Manchester gereist war, um Gespräche mit City aufzunehmen - was Yuste allerdings bestreitet: "Wir haben einfach Freunde bei City. Es gibt eine sehr gute Beziehung zum Klub und Reverter hat ihm einen Höflichkeitsbesuch abgestattet."

Torres tat sich bislang schwer, unter Trainer Pep Guardiola zum Stammspieler zu werden. Der 21-Jährige machte in den vergangenen zwölf Monaten in 15 Spielen acht Tore. Aktuell fällt er mit einer Fußverletzung aus.

Wie kann sich Barca Torres leisten?

Da es für ihn noch nicht nach Wunsch läuft, könnte Torres von der Möglichkeit, in LaLiga zurückzukehren und an der Xavi-Revolution bei Barcelona teilzunehmen, angelockt werden.

Wie sich jedoch ein Verein ohne Geld, aber dafür mit hohen Schulden wie der FC Barcelona einen Spieler kaufen kann, dessen Marktwert auf 50 Millionen Euro geschätzt wird, ist eine Frage, die die Katalanen zuvor beantworten müssen. Torres wird immerhin auch bei Man City zugetraut, in den kommenden zehn Jahren zu den großen Stars des europäischen Fußballs zu gehören.

Im Frühjahr 2020 kamen Gerüchte auf, dass auch der FC Bayern München und Borussia Dortmund am Offensivspieler interessiert seien. Ein Wechsel in die Bundesliga kam aber nicht zustande, stattdessen verließ Torres seinen Ausbildungklub Valencia und ging zu City.

City muss Torres nicht verkaufen

Nun liebäugelt er mit der Rückkehr nach Spanien, obwohl er bei Man City noch mehr als dreieinhalb Jahre Vertrag hat. Die Citizens haben aber keine finanzielle Dringlichkeit, ihn zu verkaufen. Und es sprechen einige Gründe dafür, dass der Klub aus Manchester den Spanier nur zu gerne behalten würde.

Nachdem es City im Sommer nicht gelungen ist, einen Stürmer als Agüero-Nachfolger zu verpflichten und Gabriel Jesus nun lieber auf der Außenbahn spielt, ist Torres der einzige Spieler im Kader, der sich in der Rolle der Nummer neun am wohlsten fühlt.

In der Sturmmitte hat er in dieser Saison bereits siebenmal für den Klub gespielt und dabei drei Tore erzielt und zwei Assists geliefert, bevor ihn die Verletzung außer Gefecht setzte.

Guardiola: "Wird eine schwierige Zeit"

City-Trainer Pep Guardiola hatte zuletzt bereits davon gesprochen, dass es ihm aktuell an Spielern mangelt. Wenn Torres ihm nun wieder zur Verfügung stünde, wäre das ein großer Gewinn für ihn: "Im Dezember - dem schwierigsten Monat des Jahres - haben wir echte Probleme, weil wir nur wenige Spieler haben", sagte er.

Ein Abschied von Torres - und damit noch eine Option weniger für den Coach - erscheint da eher unwahrscheinlich. Zum möglichen Transfer zu Barca äußerte sich Guardiola am Dienstag vor dem Spiel gegen Aston Villa, blieb dabei jedoch vage: "Das geht mich nichts an. Da müssen Sie [Sportdirektor] Txiki [Begiristain] anrufen oder den Berater von Ferran Torres oder Barcelona. Ich bin nicht der Richtige, um darüber zu sprechen."

Barca mit riesigen Finanz-Problemen

Die finanziellen Probleme von Barca sprechen ebenfalls gegen einen möglichen Deal. Bevor die Katalanen überhaupt in diesem Winter auf dem Transfermarkt zuschlagen könnten, müssen sie erst einmal Spieler verkaufen.

Vor etwas mehr als zwölf Monaten befand sich Barca in einer ähnlichen Situation, als man Eric Garcia von Manchester City verpflichten wollte, aber nicht in der Lage war, das Geld für den sofortigen Kauf aufzubringen - obwohl man sich schon mit dem Abwehrmann geeinigt hatte und Garcia unbedingt weg aus England wollte.

Selbst wenn Ferran Torres also nun zu Barca will und Barca ihn gerne holen möchte: Es sieht aktuell so aus, als ob es schwierig wird, einen solchen Deal über die Bühne zu bringen.