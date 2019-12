Nach Treffer gegen Freiburg: Bayerns Joshua Zirkzee jüngster niederländischer Torschütze der Bundesliga

Youngster Joshua Zirkzee vom hat durch sein Premierentor in der Nachspielzeit gegen den 3:1 (1:0) einen Rekord aufgestellt.

Der Stürmer ist nun mit 18 Jahren und 210 Tagen der jüngste Niederländer, der je in der getroffen hat.

18 - Joshua #Zirkzee marks his first goal for @FCBayernEN and becomes the youngest Dutch player so score in the Bundesliga (18 years, 210 days). Jongen. #SCFFCB #Bundesliga pic.twitter.com/XAf72ppuzg