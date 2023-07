Nächstes Top-Talent: RB Leipzig leiht Xavi Simons aus

Nach all den Abgängen legt RB Leipzig nun bei den Neuzugängen nach: Von Paris Saint-Germain wird Xavi Simons ausgeliehen.

WAS IST PASSIERT? Bundesligist RB Leipzig hat das nächste Top-Talent für die kommende Saison ausgeliehen. Der niederländische Nationalspieler Xavi Simons wechselt für ein Jahr vom französischen Meister Paris Saint-Germain nach Leipzig, wie der Klub am Mittwoch mitteilte. Simons war erst in diesem Sommer von der PSV Eindhoven zurück nach Paris gewechselt.

WAS WURDE GESAGT? "Er gehört auf seiner Position im offensiven Mittelfeld in seiner Altersklasse zu den besten Spielern im europäischen Fußball und bringt alles mit, um mit seiner individuellen Klasse auch in der Bundesliga für Furore zu sorgen", sagte Geschäftsführer Max Eberl. Simons sei "eine perfekte Bereicherung für unseren Kader und unsere Art, Fußball zu spielen, und wir haben in unserer Offensive insgesamt eine sehr gute Mischung verschiedener Spielertypen."

DIE BILDER ZUR NEWS:

Getty Images

Getty

WAS IST DER HINTERGRUND? Medienberichten zufolge soll der deutsche Pokalsieger keine Kaufoption für den 20-Jährigen besitzen. Leipzig hatte zuvor bereits den Portugiesen Fabio Carvalho (20) für ein Jahr und ohne Kaufoption ausgeliehen. Zudem verpflichtete der Klub Innenverteidiger El Chadaille Bitshiabu, der einen Vertrag bis 2028 erhielt. Am Freitag hatten die Leipziger den Rekordtransfer des Belgiers Loïs Openda (um die 40 Millionen Euro) bekannt gegeben.