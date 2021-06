Toni Kroos spricht über Unterhaltung mit Cristiano Ronaldo

Toni Kroos hat verraten, worüber er mit Ex-Mitspieler Cristiano Ronaldo nach dem Spiel Deutschlands gegen Portugal gesprochen hat.

Toni Kroos tauschte sich nach dem 4:2-Erfolg des DFB-Teams gegen Portugal am Samstag mit seinem früheren Teamkollegen von Real Madrid, Cristiano Ronaldo, auf dem Spielfeld aus. Worum es in der freundschaftlichen Unterredung ging, verriet Kroos nun im gemeinsamen Podcast mit Bruder Felix, Einfach mal Luppen.

Kroos berichtete: "Wir haben natürlich kurz über das Spiel gesprochen, aber auch über die Spiele, die noch kommen. Ich habe ihm viel Glück gewünscht, dass sie sich hoffentlich neben uns auch noch für die nächste Runde qualifizieren. Ansonsten habe ich ihn gefragt, wie es ihm in Italien geht, er ist ja jetzt drei Jahre da. Man hat dort auch nicht ewig Zeit und ist nicht ganz so unbeobachtet. Wir haben im Nachgang dann auch noch die Trikots getauscht. Es war ganz nett, sich wieder gesehen zu haben."

Kroos und Ronaldo einst Teamkollegen bei Real Madrid

Kroos und Ronaldo waren von 2014 bis 2018 Teamkollegen bei Real Madrid und gewannen in der Zeit dreimal die Champions League. "Ich habe vier Saisons mit ihm zusammengespielt und übertreibe nicht, wenn ich sage, dass ich natürlich auch mit ihm und wegen ihm die größten Erfolge eingefahren habe. Wir waren während der ganzen Zeit auch privat Nachbarn. Von daher habe ich mich natürlich gefreut, ihn mal wieder zu sehen. Es ist lange her und man läuft sich jetzt nicht so oft über den Weg. Wir haben auch zwischendurch nicht gegen Juventus gespielt", sagte Kroos weiter.

Beide hätten in Madrid "zusammen viel Positives erlebt und dann freut man sich einfach, wenn man sich sieht - genauso mit Pepe. Auch ein überragender Typ, der ja manchmal auf dem Platz sehr wild daherkommt und nicht so nett wirkt, was er außerhalb des Platzes aber total ist. Und bei Cristiano ist es genau das gleiche", ergänzte Kroos.