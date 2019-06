Toni Kroos: Ronaldo-Wechsel zu Juventus "absolut okay", Freude über Rückkehr von Zinedine Zidane

Der CR7-Transfer sorgte vor einem Jahr für Schlagzeilen. Für Toni Kroos war der Abgang des Superstars in Richtung Turin völlig in Ordnung.

Nationalspieler Toni Kroos von hat in einem Interview mit der Sport Bild über den Transfer seines ehemaligen Mannschaftskameraden Cristiano Ronaldo zu im Sommer 2018 gesprochen und Verständnis für den Abschied des Portugiesen geäußert. Außerdem freut er sich auf die erneute Zusammenarbeit mit Zinedine Zidane bei Real Madrid.

Kroos gab zu, Ronaldo zu vermissen. "Es wäre komisch, wenn einer wie Cristiano nicht fehlen würde", so der Weltmeister von 2014. Der Abgang vor einem Jahr sei jedoch "für alle Seiten absolut okay" gewesen. Dazu führte Kroos aus: "Er wollte noch einmal etwas Neues machen und Real hat gut daran verdient – weiter geht‘s."

Toni Kroos: "Mit Zidane glaubst du daran, alle Titel immer wieder gewinnen zu können"

Ein anderer ehemaliger Weltfußballer kehrte hingegen nach Madrid zurück. Nach einer holprigen Saison und zwei Trainerentlassungen übernahm Zinedine Zidane erneut das Traineramt bei Real. Kroos zeigte sich erfreut darüber, auch wenn er das Scheitern der Vorgängern des 47-Jährigen, Julen Lopetegui und Santiago Solari, bedauere.

"Seine Persönlichkeit wirkt, ohne dass er groß etwas machen muss. Von ihm bist du aufgrund seiner Vergangenheit per se beeindruckt, dafür muss er kein Lautsprecher sein", so der Kroos über seinen neuen alten Trainer. Dabei handele Zidane äußerst durchdacht und gebe den Spielern großes Selbstvertrauen. "Mit Zidane glaubst du daran, alle Titel immer wieder gewinnen zu können", erklärte der 29-Jährige.

Zinedine Zidane: Comeback bei Real Madrid nach weniger als einem Jahr

Dass der Franzose in seiner neuen Amtszeit bei Real den Erfolg der Vergangenheit wiederholen kann, steht für Kroos außer Frage. So sagte der Mittelfeldspieler: "Nun bricht bei Real eine neue Zeit an, mit verändertem Personal. Aber auch dafür wird sich Zidane eine Linie zurechtlegen, wie er mit uns erfolgreich sein wird".

Zidane war 2016 zum Trainer der Profimannschaft Reals befördert worden, nachdem er zuvor unterschiedliche Rollen im Klub bekleidete. Zusammen mit Kroos und Ronaldo gewann der Franzose drei Champions-League-Titel und einmal die spanische Meisterschaft, ehe er im Mai 2018 seinen Abschied von den Königlichen verkündete. Im März feierte der Weltmeister von 1998 nach der Entlassung Santiago Solaris sein Comeback.