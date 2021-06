DFB-Team - Toni Kroos über Robin Gosens: "Kommt nicht alles von ungefähr"

Robin Gosens ist nach der überragenden Leistung gegen Portugal in aller Munde. Für Toni Kroos kommt dies keineswegs überraschend.

In seinem Podcast Einfach mal Luppen spricht Toni Kroos über DFB-Shootingstar Robin Gosens. Zudem warnt der 31-Jährige vor dem Duell mit Ungarn (ab 21 Uhr im LIVE-TICKER) vor zu viel Selbstsicherheit.

"Für mich ist das nun keine große Überraschung", sagte Kroos in der neuesten Ausgabe des Podcasts Einfach mal Luppen im Gespräch mit seinem Bruder Felix über die jüngsten Leistungen von DFB-Linksverteidiger Robin Gosens. "Aber wenn man im Ausland spielt, läuft man in Deutschland manchmal ein bisschen unter dem Radar. Und wenn man dann bei Bergamo spielt, die noch einen Tick unbekannter sind, obwohl sie schon im Vorjahr fast im Champions-League-Halbfinalist waren."

Kroos über Gosens: "Ich gönne ihm das"

Dass der 26-Jährige jedoch die Klasse dazu hat, dem DFB-Team weiterzuhelfen, war für Kroos schon seit längerem klar. "Ich wusste, dass die eine gute Mannschaft haben und auch er dort eine gute Rolle spielt", so der Mittelfeldspieler von Real Madrid. "Er hat da als linker Flügelmann zweistellig getroffen, von daher kommt das jetzt alles nicht von ungefähr. Ich gönne ihm das, und ich gönne uns das."

Vor allem Gosens' Persönlichkeit sei für seinen raschen Aufstieg entscheidend gewesen. "Als Typ ist ist er mir schon immer aufgefallen - dass er nicht so glatt ist, dass er keine Angst hat, seine Meinung zu sagen, alles so sagt, wie es ihm auf der Zunge liegt. Das ist heutzutage sehr erfrischend."

Kroos vor DFB-Spiel gegen Ungarn: "Es ist noch nichts gewonnen"

Zudem warnte Kroos vor dem abschließenden EM-Gruppenspiel gegen Ungarn vor zu viel Selbstsicherheit. "Es ist noch nichts gewonnen. Außer, dass wir es in der eigenen Hand haben." Er erinnerte an die Ausgangssituation bei der WM 2018 in Russland vor dem letzten Gruppen-Spiel gegen Südkorea. "Damals war es auf dem Papier auch schon halb gewonnen gegen Südkorea, wurde es aber nicht." Das DFB-Team war nach dem 0:2 gegen die Asiaten erstmals bei einer WM in der Vorrunde gescheitert.

Der Sieg gegen Portugal bringe nur etwas, "wenn wir es natürlich weiterführen gegen Ungarn", meinte Kroos. Er schätzt die Ungarn hoch ein, die gegen Portugal erst durch späte Tore verloren und gegen Frankreich ein 1:1 erreichten. "Da wird schon was auf uns zukommen", sagte Kroos. "Wenn wir das bringen, was wir gegen Portugal gebracht haben, werden wir aber das Spiel gewinnen.

Next one tomorrow pic.twitter.com/21ugOTWikX — Toni Kroos (@ToniKroos) June 22, 2021

Kroos über Ramos: "Sicher, dass man ihn bei Real Madrid wiedersehen wird"

Eine Einschätzung hatte Kroos auch zu Sergio Ramos parat - und bedauerte, dass die lebende Real-Legende nach 16 Jahren bei den Königlichen von Bord geht: "Ich kenne Real Madrid ohne Sergio Ramos nicht. Man konnte sich nicht vorstellen, dass dieser Spieler bei Real Madrid nicht seine Karriere beendet." Er habe bis zuletzt geglaubt und "auch gehofft, dass er bleibt".

Dennoch ist für Kroos eine Rückkehr des Innenverteidigers zu den Königlichen keineswegs ausgeschlossen. "Ich bin auch sicher, dass man ihn bei Real Madrid wiedersehen wird - in welcher Funktion auch immer. Das wäre auch fahrlässig, wenn man so jemanden nicht mehr in den Verein bekommt und hält - der kann da sehr viel bewirken noch in der Zukunft", so Kroos.