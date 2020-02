Toni Kroos über Zukunft nach Vertragsende bei Real Madrid: "Lange wird's dann nicht mehr gehen"

Noch bis Sommer 2023 steht Toni Kroos bei Real Madrid unter Vertrag. Über seine Zukunft darüber hinaus äußerte sich der Nationalspieler nun.

Mittelfeldspieler Toni Kroos hat betont, dass das Ende seiner Karriere nach Ablauf seines aktuellen Vertrages bei im Sommer 2023 absehbar sein wird.

"Ich bin sicher nicht ein Spieler, der bis 38 spielt", sagte der 30-Jährige im Sportschau Club in der ARD und führte aus: "Ich habe jetzt noch dreieinhalb Jahre Vertrag bis Sommer ‘23. Dann bin ich 33. Das ist ein gutes Alter, um sich final Gedanken zu machen, was will ich noch, ohne dann noch Vertrag zu haben, der vier Jahre läuft. Lange wird's dann nicht mehr gehen."

Toni Kroos schon bei Verlängerung: "Die Idee, dass es mein letzter langfristiger Vertrag ist"

Schon im Mai 2019, als Kroos sein Arbeitspapier bei den Königlichen verlängerte, hatte der deutsche Nationalspieler ähnliche Andeutungen gemacht: "Klar, final entschieden wird’s, wenn’s soweit ist am Ende, aber natürlich ist es meine Idee, dass es mein letzter zumindest langfristiger Vertrag ist", sagte er damals auf der Pressekonferenz.

Nach dem WM-Titel mit der DFB-Elf war Kroos im Sommer 2014 für 25 Millionen Euro vom FC Bayern zu Real gewechselt. Mit den Madrilenen gewann er bislang dreimal die und wurde 2017 spanischer Meister.