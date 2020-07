Warum Toni Kroos sein Haus auf Mallorca verkaufen musste und sein Bruder Reporter reinlegte

Vor seiner Zeit bei Real besaß Toni Kroos ein Haus auf Mallorca und machte dort regelmäßig Urlaub. Dann war er aber zum Verkauf des Objekts gezwungen.

Mittelfeldstar Toni Kroos hat verraten, wie sehr sein Wechsel zu sein Leben beeinflusst hat. Kurz bevor er im Sommer 2014 seine Unterschrift unter den Vertrag bei den Königlichen setzte, war Kroos im Mittelpunkt des spanischen Medieninteresses.

Die Belagerung der Journalisten ging sogar so weit, dass er in seinem Urlaub nach der erfolgreichen Weltmeisterschaft in seinem damaligen Ferienhaus auf der Balearen-Insel Mallorca keine Ruhe mehr fand. Damals mit im Haus: sein Bruder Felix, der aktuell bei in der aktiv ist.

Felix Kroos legt Journalisten rein: "Ich denke, ich bleibe in Bremen"

"Ich bin einmal an der Haustür rausgegangen und wollte den Müll rausbringen. Auf einmal springen da Journalisten hinter den Mülltonnen hervor und wollten mich interviewen. Die dachten dann, dass ich du bin. Da waren auch deutsche Journalisten dabei", erinnert sich Felix im Podcast "Einfach mal luppen" an die Situation vor knapp sechs Jahren. Als die wartenden Journalisten ihn auf den bevorstehenden Wechsel zu Real ansprachen, erlaubte sich der jüngere und damals bei aktive Bruder des heutigen Real-Stars einen Scherz. "Ich denke, ich bleibe in Bremen. Dann bin ich weitergegangen und sie wussten damit gar nichts anzufangen", so Felix Kroos weiter.

Quelle: imago images / Future Image

Doch auch in der Zeit, nachdem der Transfer über die Bühne gegangen war, legte sich das Interesse der Journalisten an Toni Kroos nicht. "Monate später habe ich erneut versucht, dort Urlaub zu machen, weil wir dachten, das Getöse rund um den Wechsel ist abgeflacht. Das ging dann aber zwei, drei Tage, dann ging das Geklingel wieder los."

Die einzige Lösung für Toni Kroos: Das Mallorca-Haus musste verkauft werden

Für Kroos gab es nur eine Lösung, um den Spuk zu beenden: Das Haus musste verkauft werden. "Das Ende vom Lied ist, dass wir das Haus verkauft haben. Da war einfach kein Urlaub und keine ruhige Zeit möglich", so Kroos weiter.

Doch trotz der vermeintlichen Schwierigkeiten zum Start seiner Real-Zeit legte Kroos im Trikot der Königlichen bislang eine sensationelle Karriere hin. Mit den Blanocs gewann er je dreimal die sowie den UEFA Super Cup, viermal die und zweimal die spanische Meisterschaft.

Frustsaufen bis fast der Arzt kommt! Toni Kroos mit Beichte über Nacht nach Finale Dahoam

Die Anekdote mit dem Verkauf seines Hauses ist übrigens nicht die erste, die Kroos in den letzten Wochen preisgegeben hat. Nach dem verlorenen Champions-League-Finale mit dem FC Bayern gegen Chelsea 2012 wollte er in der Nacht den Notarzt rufen - wegen Frustsaufen.

Quelle: Getty Images

Dass er sich so heftig betrinken würde, komme aber nur selten vor, erklärte der Nationalspieler vor wenigen Wochen weiter: "Aber an dem Abend ging es nicht anders. Das war nochmal schlimmer, da habe ich selbst den Notarzt gefordert, weil ich gedacht habe: Das geht nicht mehr lange weiter."