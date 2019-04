Toilettenpause für Schiedsrichter-Assistent: Erstligaspiel in Portugal unterbrochen

Chaves gegen Nacional hat in Portugal für kuriose Szenen gesorgt. Wegen einer Toilettenpause musste das Spiel unterbrochen werden.

Das Abstiegsduell in der portugiesischen Liga zwischen GD Chaves und CD Nacional (4:1) wird den Fans in besonderer Erinnerung bleiben. Eine Toilettenpause von Schiedsrichter-Assistent Jorge Cruz sorgte in der zweiten Halbzeit für eine kuriose Unterbrechung.

Erlebe Europas Top-Ligen live und auf Abruf auf DAZN. Jetzt Gratismonat sichern!

Cruz kehrte nach etwa drei Minuten unter kräftigem Applaus der Fans wieder zurück an die Seitenlinie. Dem nicht genug: Schiedsrichter Luis Godinho zeigte seinem Assistenten auch noch die Rote Karte - symbolisch.