Brasiliens Nationaltrainer Tite: "Messi muss mehr Respekt haben"

Tite fordert von Lionel Messi mehr Respekt. Im Bezug auf die Rote Karte im Spiel gegen Chile nimmt der Trainer den Argentinier jedoch in Schutz.

Tite, Trainer der brasilianischen Nationalmannschaft, hat nach dem Gewinn der Copa America (3:1 im Finale gegen Peru) von Argentiniens Superstar Lionel Messi mehr Respekt eingefordert. Der mehrmalige Weltfußballer unterstellte der Selecao nach der 0:2-Niederlage im Halbfinale, vom südamerikanischen Verband und den Schiedsrichtern bevorzugt zu werden.

"Derjenige, den ich als außergewöhnlich, als außerirdisch erachte, muss mehr Respekt haben und akzeptieren, wenn er bezwungen wurde", so Tite über Messi. In Bezug auf die Kommentare des Argentiniers zu den Schiedsrichterleistungen verwies der Brasilianer auf die eigene Benachteiligung: "Wir wurden in mehreren Spielen (von Schiedsrichtern) geschädigt. Wir haben gegen die ganze Zeit fair gespielt."

Während er sich über die Aussagen Messis ärgert, nimmt Tite den 32-Jährigen in Bezug auf seine Rote Karte im Spiel um Platz drei gegen in Schutz. "Er wurde unfair des Platzes verwiesen. Es war Medel“, sagte der Trainer und führte fort: "Für ihn war es maximal eine Gelbe Karte."

Neben Tite äußerte sich auch Messis ehemaliger Teamkollege Dani Alves zu den Aussagen des Kapitäns der Gauchos. "Ich stimme dem nicht zu, was Messi gesagt hat. Wir haben hart gearbeitet, um Champion zu werden“, so der 36-Jährige. Weiter erklärte Alves: "Ich kann verstehen, dass Messi verärgert ist, aber ich stimme nicht zu, dass es (der Sieg Brasiliens) vorbestimmt war, weil wir sehr viel geschwitzt haben, um das zu schaffen."

Messi drohen zwei Jahre Sperre durch den Verband

Nach mehreren unglücklichen Schiedsrichterentscheidungen im Halbfinale gegen die Selecao und seiner sehr harten Roten Karte am vergangenen Samstag gegen Chile kritisierte Messi den südamerikanischen Verband CONMEBOL. Dabei unterstellte der Barca-Star, dass die Copa America darauf ausgelegt sei, dass Gastgeber gewinnt und bezeichnete den Wettbewerb als korrupt.

Messi droht nun eine harte Strafe durch den Verband, der das Verhalten in einer Stellungnahme als "inakzeptabel" beschrieb. Die CONMEBOL-Regularien lassen eine Sperre von bis zu zwei Jahren zu.