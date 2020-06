Ex-Schalke-Torhüter Timon Wellenreuther wechselt von Willem II zum RSC Anderlecht

Ex-Schalke-Torhüter Timon Wellenreuther wechselt zur neuen Saison zum RSC Anderlecht. Bei Willem II steht er nur noch bis Ende Juni unter Vertrag.

Torhüter Timon Wellenreuther schließt sich zur kommenden Saison dem belgischen Rekordmeister an. Der frühere U21-Nationaltorhüter kommt ablösefrei vom niederländischen Klub aus Tilburg, bei dem Wellenreuthers Vertrag am 30. Juni ausläuft. Laut einer Mitteilung seines neuen Vereins unterschrieb Wellenreuther bis 2024 bei Anderlecht.

"Ich kenne Anderlecht schon seitdem ich ein Kind war. Ich mag den Klub sehr. Ich habe keine lange Bedenkzeit gebraucht, um hier zu unterschreiben", sagte der 24 Jährige zu seiner Entscheidung.

Timon Wellenreuther spielte von 2013 bis 2015 bei Schalke 04

Er ergänzte: "Ich werde mein Möglichstes tun, um den talentierten jungen Leuten mit meiner Erfahrung zu helfen. Ich freue mich auch darauf, die Fans und die Gruppe kennenzulernen."

Bienvenue au @Timonwellle 🟣 ⚪ Jong én ervaren. Lef én uitstraling. Tweevoetig. Jeune et expérimenté. Mentalité. Et la volonté de progresser. https://t.co/HJWZPclhDI https://t.co/DoxpJOM2sT pic.twitter.com/NZPfXpkvrp — RSC Anderlecht (@rscanderlecht) June 5, 2020

Die Saison in wurde am 15. Mai aufgrund der Corona-Pandemie abgebrochen, Anderlecht belegte in der Abschlusstabelle Rang acht. Wellenreuther, der beim ausgebildet wurde, spielte von 2013 bis 2015 bei Schalke 04.