Timo Werner will RB Leipzig treu bleiben: Aktuell kein "Wechsel-Wunsch"

Im Sommer kam es nicht zu einem Wechsel von Timo Werner zum FC Bayern, stattdessen verlängerte er in Leipzig - wo er Stand jetzt bleiben will.

Nationalspieler Timo Werner von -Spitzeneiter trauert seinem gescheiterten Transfer zu Rekordmeister Bayern München nicht nach. Der Torjäger möchte den Sachsen sogar über die laufende Saison hinaus treu bleiben.

"Einen Wechsel-Wunsch gibt es Stand jetzt nicht", sagte der 23-Jährige in der Bild-Zeitung auf die Frage, wie wahrscheinlich ein Wechsel im Sommer ist.

Timo Werner träumt von Wechsel in die Premier League

Dennoch kann sich Werner in Zukunft eine Veränderung vorstellen, das Ausland sei "sicher einmal reizvoll". "Die Premier League ist einfach die interessanteste Liga, das muss man ehrlich sagen. Es hat ein gewisses Flair bekommen, englische Liga zu gucken und dort zu spielen. Aber man muss sagen, dass auch viele Deutsche in sehr erfolgreich waren, wenn ich an Sami Khedira oder Mesut Özil denke", erklärte er.

Werner, der mit 18 Toren und sechs Vorlagen großen Anteil am Gewinn der Herbstmeisterschaft hatte, gibt als Saisonziel das Erreichen der an - hofft aber auf mehr: "Der Gewinn der Meisterschaft wäre das Nonplusultra."