Zum dritten Mal in seiner Bundesligakarriere ist Timo Werner an drei Toren in einem Spiel beteiligt gewesen – und zum dritten Mal war es gegen Mainz. Im Freitagabendspiel glänzte er beim 3:3 gegen Mainz 05.

Zweimal legte Werner mustergültig für Lukas Klostermann auf, einmal traf er zum Auftakt des 32. -Spieltags selbst. Schon in der Hinrunde hatten die Mainzer wenig Mittel, um den Leipzig-Angreifer zu stoppen: Beim 4:1 in Leipzig traf Werner doppelt und legte ein Tor für Yussuf Poulsen vor.

3 - For the 3rd time in his whole #Bundesliga career, @timowerner has been involved in 3 goals in one game: November 2016 against Mainz, December 2018 against Mainz and May 2019 against Mainz. Favourite. #M05RBL pic.twitter.com/2zflDBmi8w