Nach Chelsea-Wechsel: Timo Werner verabschiedet sich mit emotionalen Worten von den RB-Leipzig-Fans

Timo Werner wechselt von Leipzig zum FC Chelsea. Sein Abschied von den RB-Fans fällt dem Nationalspieler nicht leicht.

Nachdem der Wechsel von Timo Werner von zum offiziell bestätigt wurde, hat sich der 24-Jährige mit emotionalen Worten von den RB-Fans verabschiedet. Goal zeigt den Brief im Wortlaut.

Am Donnerstag bestägtigen Werner und die beiden Klubs den Transfer des Angreifers in die Premier League . Bei Chelsea hat der Nationalspieler wohl einen Funfjahresvertrag unterschrieben, die Ablösesumme soll 53 Millionen Euro betragen.

Auf Twitter postete Werner einen Brief, in dem er sich von den RB-Fans verabschiedete und sich für die Zeit in Leipzig bedankte.

"Liebe RB Leipzig Familie,

Time to say goodby - nach 4 wunderbaren und prägenden Jahren ist es heute an der Zeit euch mitzuteilen, dass ich mich entschieden habe in der nächsten Saison nach zu wechseln.

Mit großer Vorfreude und dennoch schweren Herzens gehe ich diesen neuen Schritt in meinem Leben. Ich kann mich noch gut erinnern, als ich 2016 als 20-Jähriger nach Leipzig kam. Mein erstes Spiel gegen Hoffenheim, mein erstes Heimspiel gegen Dortmund, mein erstes Tor gegen den HSV ... Nun, 4 Jahre später, blicke ich auf so viele schöne Erlebnisse, Erfolge und Begegnungen zurück, die ich immer bei mir behalten werde.

Deshalb möchte ich DANKE sagen. VIELEN DANK an die Fans, meine Teamkollegen, die Verantwortlichen, die Mitarbeiter, an alle weiteren Menschen, die ich hier bisher kennen gelernt habe und an diese wunderbare Stadt Leipig, in der ich mich von Tag Eins zuhause gefühlt habe.

Gleichzeitig freue ich mich total auf dieses neue, spannende Kapitel in meiner Karriere in England, das zur neuen Saison beginnt.

Jetzt geht's aber natürlich erst einmal darum, die Saison in Leipzig erfolgreich zu beenden!

Euer Timo"