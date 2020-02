Bericht: Manchester United und Barca geben Angebote für Timo Werner ein - RB-Leipzig-Star wartet auf Liverpool

Manchester United und der FC Barcelona sind angeblich an einer Verpflichtung von Nationalspieler Timo Werner von RB Leipzig interessiert

Der englische Rekordmeister und der sind angeblich an einer Verpflichtung von Leipzig-Angreifer Timo Werner interessiert. Dies berichtet das in aller Regel gut informierte Portal The Athletic.

Demnach soll der deutsche Nationalspieler zwar Angebote von beiden Klubs vorliegen haben, aber insgeheim doch auf einen Transfer zum hoffen. Deswegen wartet der aktuell Zweitplatzierte der -Torschützenliste derzeit ab, ob sich das Interesse der Reds in den kommenden Wochen konkretisiert.

Timo Werner und Liverpool: Verhandlungen ab Mitte März?

Schenkt man dem Portal Glauben, dann könnten Verhandlungen zwischen dem 23-Jährigen und dem amtierenden Champions-League-Sieger Liverpool etwa Mitte März Fahrt aufnehmen. Dies sei dann vergleichbar mit dem Zeitpunkt, zu denen in den vergangenen Jahren auch die Liverpool-Transfers von Alisson Becker (2018) und Fabinho (2019) eingefädelt wurden.

Mehr Teams

Ein Wechsel Werners an die Anfield Road zur neuen Saison würde laut The Athletic aufgrund der anstehenden Großereignisse in der kommenden Spielzeit 2020/21 durchaus Sinn ergeben. Für die Olympischen Spiele (22. Juli bis 8. August) ist Mohamed Salah ein Kandidat, beim Afrika Cup (9. Januar bis 6. Februar) werden sowohl Salah als auch Sadio Mane den Reds voraussichtlich nicht zur Verfügung stehen. Mit Werner könnte Jürgen Klopp eine Alternative für eine der drei Offensivpositionen an Land ziehen.

Wie die Sport Bild zuletzt berichtete, hat der 29-fache deutsche Nationalspieler eine Ausstiegsklausel im Vertrag stehen, laut derer er den Klub für 55 bis 60 Millionen Euro verlassen dürfte. Einzige Voraussetzung soll sein, dass diese bis Ende April gezogen werden muss.