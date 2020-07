Tim Lobinger über Bayern-Star Joshua Kimmich: "Er denkt immer den einen Schritt weiter"

Bei RB Leipzig lernte Tim Lobinger Joshua Kimmich kennen. Er arbeitete mit dem Nationalspieler zusammen und erklärt dessen Erfolgsgeheimnis.

Der ehemalige Weltklasse-Stabhochspringer Tim Lobinger hat das Streben nach Perfektion als herausragendes Merkmal von Bayern-Star Joshua Kimmich bezeichnet. "Selbst wenn er in ein paar Jahren zweimal die gewonnen hat, wird er sich danach darüber Gedanken machen, wie er im nächsten Finale noch besser spielen kann", sagte Lobinger Goal und SPOX.

Lobinger arbeitete nach Abschluss seiner aktiven Karriere als Athletik-Trainer bei und lernte Kimmich dort kennen. Es entwickelte sich eine Freundschaft zwischen den beiden. "Er dreht jeden Stein um, weil er immer wissen will, wo er sich noch verbessern kann", zeigte sich Lobinger von dem Optimierungswillen Kimmichs beeindruckt. "Er hinterfragt auch sein Umfeld, privat wie beruflich, die ganze Zeit und überlegt, wie er noch ein bisschen was rauskitzeln kann", fügte Lobinger hinzu, der den Eifer des vielseitigen Bayern-Spielers lobte: "Jo trainiert in jeder Einheit wie andere nur in kompletten Krisenzeiten."

Lobinger: "Mit Jo kannst du in die Schlacht ziehen"

Der ehemalige Top-Athlet unterstrich auch die Führungsqualitäten des 25-Jährigen, der sowohl bei den Bayern als auch im Nationalteam bereits eine wichtige Rolle einnimmt. "Mit Jo kannst du in die Schlacht ziehen und sie gewinnen. Er ist kein Verstecker. Er ist ein Sich-Zeiger", stellte Lobinger heraus. "Er hat jede Menge auf der Festplatte, kann das abrufen und ist bereit, immer neue Dinge aufzunehmen", ergänzte er.

Kimmich wechselte 2013 aus der Jugend des nach Leipzig, ehe es für ihn 2015 nach München ging. Mittlerweile kommt er auf 48 Länderspiele für das DFB-Team.