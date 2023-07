Tickets VfL Wolfsburg: Wo kann man Karten kaufen?

Der VfL Wolfsburg trägt seine Heimspiele in der Volkswagen Arena aus. GOAL zeigt Euch, wie Ihr für diese Karten bekommen könnt.

Der VfL Wolfsburg verpasste in der vergangenen Saison als Achter nur knapp den Einzug in die Conference League. Das gute Abschneiden der Wölfe machte sich vor allem gegen Saisonende bemerkbar, als viele Zuschauer die Heimspiele in der Volkswagen Arena besuchten.

Sich ein Spiel des VfL Wolfsburg live im Stadion anzuschauen, ist nicht nur für Anhänger des VfL eine schöne Sache. Aber wo kann man Tickets dafür kaufen?

VfL Wolfsburg, Tickets: Wo kann man Karten kaufen?

Am einfachsten ist es, wenn Ihr Tickets für die Spiele des VfL Wolfsburg direkt beim Verein erwerbt. Das funktioniert über den VfL-Ticketshop auf der Webseite des Bundesligisten. Dort erhaltet Ihr auch weitere wichtige Informationen rund um den Besuch eines Heimspiels.

Der Verkauf von Dauerkarten für die Saison 2023/24 ist beim VfL Wolfsburg inzwischen beendet.

Zudem ist es möglich, Tickets für die Spiele des VfL Wolfsburg über die Plattform StubHub zu kaufen. HIER könnt Ihr Karten für Wolfsburg-Spiele bei StubHub erwerben!

VfL Wolfsburg, Ticketpreise: Wie teuer sind die Karten für VfL-Spiele?

Die Ticketpreise des VfL Wolfsburg variieren je nach der Attraktivität des Gegners. Am teuersten sind Einzeltickets für Spiele in der Preiskategorie 1 (Bayern München, Borussia Dortmund). In die Preiskategorie 2 fallen die Heimspiele gegen Werder Bremen, Borussia Mönchengladbach, Eintracht Frankfurt, RB Leipzig und Union Berlin. Für alle anderen Heimspiele gibt es Tickets der günstigsten Preiskategorie 3.

Die komplette Preisübersicht findet Ihr

VfL Wolfsburg, Tickets: Die Preise für Tageskarten 2023/24 ohne Ermäßigung (Kategorie 3)

Stehplatz 15 Euro Hintertor 21 Euro Kurve 31 Euro Gerade 48 Euro Familienblock 21 Euro (Erwachsene), 8 Euro (Kinder bis 15 Jahre)

Tickets für Wolfsburg-Spiele kaufen: Wann beginnt die Saison 2023/24?

Erstmals im Pflichtspieleinsatz ist die Mannschaft von Trainer Niko Kovac am Sonntag, 13. August. In der ersten Runde des DFB-Pokals ist der VfL bei Maccabi Berlin gefordert.

Das erste Bundesliga-Spiel steigt in der Folgewoche, wenn am 19. August Aufsteiger 1. FC Heidenheim zu Gast in der Volkswagen Arena ist.

Wo kann man Tickets für Spiele des VfL Wolfsburg kaufen? Der Bundesliga-Spielplan der Saison 2023/24 steht

Meister Bayern München eröffnet mit einem Auswärtsspiel bei Werder Bremen die 61. Bundesliga-Saison. Die Partie findet am 18. August statt. Das gab die Deutsche Fußball Liga (DFL) bei der Veröffentlichung der Spielpläne für die Bundesliga und die 2. Liga bekannt.

Vizemeister Borussia Dortmund empfängt am Auftaktwochenende (19./20. August) den 1. FC Köln, Pokalsieger RB Leipzig ist am ersten Spieltag bei Bayer Leverkusen gefordert. Zudem starten die beiden Aufsteiger mit Auswärtsspielen: Zweitliga-Meister 1. FC Heidenheim muss zum VfL Wolfsburg, Darmstadt 98 reist zum Hessenderby bei Eintracht Frankfurt.

Das erste Spitzenspiel steht für die Bayern am 6. Spieltag (29. September bis 1. Oktober) in Leipzig an. Am 10. Spieltag (3. bis 5. November) wartet dann der Klassiker beim BVB.

Bereits nach dem 16. Spieltag (19./20. Dezember) geht die Bundesliga in die Winterpause. Die letzten Partien der Hinrunde werden dann zum Auftakt ins neue Jahr vom 12. bis zum 14. Januar 2024 ausgespielt. Das Saisonfinale ist für den 18. Mai 2024 terminiert, knapp zwei Wochen später (3. Juni 2024) beginnt die Abstellungsperiode für die EM in Deutschland.

Drei Wochen vor dem Auftakt in der ersten Liga startet bereits die Spielzeit in der 2. Bundesliga (28. Juli) mit dem Topspiel zwischen dem Hamburger SV und Absteiger Schalke 04. Hertha BSC ist zunächst bei Fortuna Düsseldorf gefordert. Nach der Winterpause geht es in der zweiten Liga am 19. Januar 2024 weiter, der letzte Spieltag findet am 19. Mai 2024 statt. (SID)

Tickets für den VfL Wolfsburg kaufen: Die Daten zum Stadion