Tickets für Werder Bremen: Wo kann man Karten für die Spiele kaufen? Verkaufsstellen, Preise, Kategorien

Ihr wollt ein Spiel von Werder Bremen live im Stadion sehen? GOAL hat alle wichtigen Informationen zum Ticket-Kauf für euch zusammengestellt.

Nach der Rückkehr in die Bundesliga hat Werder Bremen eine starke Saison hingelegt und strebt auch 2023/24 den Klassenerhalt an – und möglicherweise sogar etwas mehr. Das lässt unter anderem der Sensationstransfer von Naby Keita vermuten.

Alle Transfers von Werder Bremen im Sommer haben wir hier für euch zusammengefasst.

Und auch die Fans sorgen für ordentlich Stimmung bei Werder, sodass sich ein Gang ins Stadion definitiv lohnen könnte. Aber wo kann man Tickets kaufen?

Tickets für Werder Bremen: Wo kann man Karten kaufen?

Tickets für die Spiele von Werder Bremen gibt es natürlich direkt beim Verein. Zum Ticketbereich auf der offiziellen Werder-Homepage kommt ihr hier.

Informationen zum Dauerkarten-Verkauf für die Saison 2023/24 erhaltet ihr unter diesem Link.

Zudem ist es möglich, Tickets für Partien von Werder Bremen über die Plattform StubHub zu kaufen. Hier könnt ihr Werder-Tickets bei StubHub erwerben!

Werder Bremen: Wie teuer sind die Dauerkarten?

Eine Stehplatz-Dauerkarte für die Spiele von Werder Bremen in der Saison 2023/24 kostet ohne Ermäßigung 202 Euro, ermäßigt 129 Euro.

Werder Bremen

Die günstigste Sitzplatz-Dauerkarte für Vollzahler kostet 320 Euro. In höheren Kategorien gehen die Preise bis maximal 755 Euro.

Rabatte auf die Tickets gibt es in verschiedenen Formen: Kinder bis 14 Jahre erhalten je nach Platz etwa 50 Prozent Ermäßigung. Weitere Rabatte gibt es für Schwerbehinderte (bis zu 20%), Fördermitglieder (bis zu 10%, max. 25 Euro) und Vereinsmitglieder (bis zu 15%, max. 30 Euro).

Kategorie Vollzahler Ermäßigt 1 755 Euro - 2 559 Euro - 3 429 Euro - 4 320 Euro - Stehplatz 202 Euro 129 Euro Rollstuhlfahrer 83 Euro -

Tickets für Werder Bremen kaufen: Die Daten zum Stadion

Name Wohninvest Weserstadion Ort Bremen Kapazität 42.358 Plätze Kapazität international 37.441 Plätze

Tickets für Werder Bremen kaufen: Wann beginnt die Saison 2023/24?

Werder Bremen startet am 12. August in die neue Saison, dann geht es in der ersten Runde des DFB-Pokals zum FC Viktoria Köln. Das erste Bundesliga-Spiel steigt in der Folgewoche, wenn am 18. August der FC Bayern München zu Gast im Weserstadion ist.