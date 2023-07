Tickets für Spiele des 1. FC Köln kaufen: Wo gibt es Karten und wie teuer sind sie?

Ihr wollt ein Spiel des 1. FC Köln live im Stadion sehen? GOAL hat alle wichtigen Informationen zum Kauf von Tickets für euch zusammengestellt.

Die Fans des 1. FC Köln zählen zu den frenetischsten in der Bundesliga, und auch die Stimmung im Stadion kann sich daher natürlich sehen lassen. Der sportliche Erfolg stimmte zuletzt ebenfalls: Seit dem Aufstieg 2019 hat sich der 1. FC Köln in der Bundesliga etabliert, zuletzt gelangen mit den Plätzen 7 und 11 starke Platzierungen im oberen Mittelfeld.

Wer kommt, wer geht beim 1. FC Köln? Alle Transfers für die Saison 2023/24 haben wir hier für euch zusammengefasst.

Stimmung und Sport stimmen also beim 1. FC Köln – entsprechend lohnenswert dürfte ein Gang ins Stadion sein. Aber wo kann man Tickets kaufen?

Tickets für den 1. FC Köln: Wo kann man Karten kaufen?

Tickets für die Spiele des 1. FC Köln gibt es natürlich direkt beim Verein. Zum Ticketbereich auf der offiziellen FC-Homepage kommt ihr hier.

Informationen zum Dauerkarten-Verkauf für die Saison 2023/24 erhaltet ihr unter diesem Link.

Zudem ist es möglich, Tickets für Partien des 1. FC Köln über die Plattform StubHub zu kaufen. Hier könnt ihr FC-Tickets bei StubHub erwerben!

1. FC Köln: Wie teuer sind die Dauerkarten?

Eine Stehplatz-Dauerkarte für die Spiele des 1. FC Köln in der Saison 2023/24 kostet für FC-Mitglieder ohne Ermäßigung 221 Euro, ermäßigt 130 Euro.

Getty Images

Die günstigste Sitzplatz-Dauerkarte für Vollzahler, die FC-Mitglieder sind, kostet 459 Euro; Nicht-Mitglieder zahlen 489 Euro. In höheren Kategorien gehen die Preise bis maximal 920 Euro für FC-Mitglieder.

Kategorie Vollzahler Ermäßigt Mitglied Mitglied ermäßigt 1 978 Euro - 920 Euro - 2 869 Euro - 807 Euro - 3 706 Euro - 657 Euro - 4 539 Euro 397 Euro 498 Euro 369 Euro 5 489 Euro 359 Euro 459 Euro 333 Euro Stehplatz 238 Euro 140 Euro 221 Euro 130 Euro

Tickets für den 1. FC Köln kaufen: Die Daten zum Stadion

Name RheinEnergieSTADION Ort Köln Kapazität 50.000 Plätze Kapazität international 46.195 Plätze

Tickets für den 1. FC Köln kaufen: Wann beginnt die Saison 2023/24?

Der 1. FC Köln startet am 14. August in die neue Saison. Dann geht es in der ersten Runde des DFB-Pokals zum VfL Osnabrück. Das erste Bundesliga-Spiel 2023/24 bestreiten die Kölner am 19. August bei Borussia Dortmund.