Three Lions auf dem England-Trikot: Das bedeuten die Löwen

Drei Löwen zieren das Trikot von England bei der EM 2021. Goal erklärt, was sie bedeuten - und woher sie stammen.

England läuft bei der EM 2021 traditionell mit drei Löwen auf der Brust auf. Goal erklärt, warum.

Was bedeuten die Three Lions auf dem England-Trikot bei der EM 2021

Die drei Löwen, die auf dem Wappen des Trikots prangen und für den Spitznamen Three Lions gesorgt haben, sind dem Wappen Englands entnommen, auf dem drei Löwen zu sehen sind. Auf rotem Grund sind dort drei Löwen zu sehen, die in der Sprache der Wappenkunde eigentlich Leoparden sind. In der allgemeinen Sprache werden sie aber als Löwen bezeichnet.

Es wird vermutet, dass das Wappen an das der Normandie angelehnt ist. Nachdem es im Jahr 1198 eingeführt wurde, verwendeten es englische Könige teils auch mit französischen Lilien. Später dann auch in Kombination mit schottischen und irischen Wappen.

Ursprung der drei Löwen: das Wappen von Richard Löwenherz

Ursprünglich war nur ein Löwe zu sehen, der das Wappen von Richard Löwenherz war. Warum daraus drei Löwen wurde, ist bis heute nicht eindeutig geklärt.

Das Wappen auf dem Trikot der englischen Nationalmannschaft besteht aus drei blauen Löwen auf weißen Grund, umfasst von rotem Trikotstoff um so den Farben der englischen Flagge näher zu kommen. Darüber prangt ein Stern für den einen WM-Titel, den England bisher erringen konnte. Dieser ist aber bei der EM-Ausgabe des Trikots nicht abgebildet.