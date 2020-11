Thomas Tuchel und Sportdirektor Leonardo bei PSG angeblich unter Druck

In der Champions League läuft es für den Finalisten der Vorsaison überhaupt nicht nach Plan. Deshalb wackelt angeblich der Stuhl von Trainer Tuchel.

PSG-Trainer Thomas Tuchel steht nach der 1:2-Niederlage in der bei angeblich schon unter Druck. Es war für bereits die zweite Niederlage der noch jungen Königsklassen-Saison.

Vor dem Spiel in Leipzig erklärte Tuchel bereits Sky, dass er nicht wegen einer Vertragsverlängerung seines auslaufenden Vertrags "träumen" werde. Laut L'Equipe darf Tuchel nun am Samstag gegen und im Königsklassen-Rückspiel gegen RB Leipzig nicht verlieren. Auch RMC berichtet, dass Tuchel auf dem "Schleudersitz" sitze.

Laut den Berichten spricht aber gegen eine vorzeitige Trennung, dass sich der Klub die Abfindung in Höhe von angeblich zehn Millionen Euro aufgrund der coronabedingt finanziell schwierigen Situation nicht leisten könne.

Marquinhos: "Wir haben Vertrauen in den Trainer"

Rückendeckung bekam Tuchel jüngst von Kapitän Marquinhos. "Wir haben Vertrauen in den Trainer. Wenn die Dinge nicht laufen, ist es nicht nur die Schuld des Trainers. Wir, die Spieler, können es viel besser machen."

Zuletzt wurde häufig über einen Abschied von Tuchel spekuliert, da es gravierende Meinungsverschiedenheiten zwischen ihm und PSG-Sportdirektor Leonardo geben soll. Der 47-Jährige zeigte sich öffentlich unzufrieden mit der Transferpolitik seines Klubs und soll einen Wechsel nach dieser Spielzeit anstreben.

PSG: Besitzer unzufrieden mit Sportdirektor Leonardo?

Laut L'Equipe steht neben Tuchel auch Leonardo selbst unter Druck: So diskutiere Präsident Nasser al-Khelaifi mit den Besitzern in "eifrig" über beide Personalien, bei PSG sei man mit der Arbeit des 51-jährigen Brasilianers nicht gänzlich zufrieden. So habe er er im vergangenen Transferfenster lediglich fünf Millionen Euro Einnahmen generiert. Zudem ging der Klub bei Wunschspielern wie Thiago oder Dele Alli leer aus.

In der steht PSG trotz eines holprigen Saisonstarts mit 21 Punkten aus neun Spielen an der Spitze. In der Champions League hat man nach drei Spielen aber nur drei Punkte auf dem Konto.