DFB-Team: Bayern-Star Thomas Müller nicht bei den Olympischen Spielen in Tokio dabei

Immer wieder wurde spekuliert, ob Thomas Müller im Sommer bei Olympia für Deutschland spielt. Der Bayern-Star beendete die Ungewissheit nun.

Thomas Müller wird nicht an den Olympischen Spielen in Tokio im Sommer 2021 teilnehmen. Der Offensivspieler des FC Bayern beendete am Mittwoch Spekulationen über die damit verbundene Rückkehr ins DFB-Team selbst.

Wie Sport1-Reporter Florian Plettenberg berichtet, gab Müller in einer Diskussion bei der Audio-App Clubhouse an, dass er nicht auf der NADA-Liste stehe. Dies ist jedoch eine Voraussetzung für eine Teilnahme bei Olympia: Dabei werden alle Sportler, die sich für Olympia qualifizieren oder nominiert werden wollen, in Sachen Doping kontrolliert.

DFB-Team: Mats Hummels bei Olympia dabei?

Mit Mats Hummels steht dagegen ein ehemaliger Nationalspieler auf der Liste. Neben Müller und Jerome Boateng wurde auch er Anfang 2019 von Bundestrainer Joachim Löw beim DFB-Team ausgebootet. Zuletzt wurde immer wieder über eine Rückkehr des Trios in die Nationalmannschaft spekuliert.

Dabei gab es auch Gerüchte um eine mögliche Berufung in den Olympia-Kader. Für diesen dürfen die Nationen jeweils insgesamt drei Ü23-Spieler nominieren.