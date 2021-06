Nach einem Zweikampf mit Thomas Meunier musste Eden Hazard einst lange aussetzen. Real Madrids Präsident knöpfte sich den heutigen BVB-Star daher vor.

HINTERGRUND

115 Millionen Euro hatte Real Madrid im Sommer 2019 für Eden Hazard an den FC Chelsea überwiesen. Präsident Florentino Perez war besonders stolz auf die Verpflichtung, hatte er den Fans der Königlichen doch einen der besten Spieler der Welt und - so hoffte er jedenfalls - einen neuen Galaktischen geschenkt.

Doch Hazard fand sich keineswegs sofort zurecht bei Real. Vielmehr ist er bis heute nicht so wirklich angekommen bei den Spaniern, hatte durchgehend immer wieder mit Verletzungen zu kämpfen und fand nie zu der Form, die ihn bei Chelsea einst so sehr ausgezeichnet hatte.

Ende November 2019, Hazard schien allmählich seinen Rhythmus zu finden, zog er sich seine erste schwerere Verletzung im Trikot der Madrilenen zu. Ausgerechnet sein belgischer Nationalmannschaftskollege Thomas Meunier war in einem unglücklichen Zweikampf beim 2:2 im Champions-League-Gruppenspiel zwischen Real und Paris Saint-Germain direkt daran beteiligt, dass Hazard mit einem Haarriss im Fuß ausgewechselt werden musste und anschließend knapp drei Monate lang ausfiel.

Perez zu Meunier: "Ist Dir klar, dass Du Hazard verletzt hast?"

Meunier, der gut ein halbes Jahr später von PSG zu Borussia Dortmund wechselte, traf in den Katakomben des Bernabeu nach dem Spiel damals auf Real-Boss Perez. Und der war ziemlich wütend auf ihn, wie Meunier in einem Interview mit dem französischen TV-Sender RTBF erzählte.

"Nach dem Spiel bin ich in den Katakomben und sehe Florentino Perez. Ich schüttle Perez die Hand und sage: 'Schön, Sie kennenzulernen'. Dann antwortet er auf Französisch: 'Schön, Sie kennenzulernen? Ist Dir klar, dass du Eden Hazard verletzt hast? Und dann kommst Du und sagst zu mir 'Schön, Sie kennenzulernen?'"

Meunier war überrascht von den Vorwürfen und verteidigte sich: "Ich sagte: 'Ich habe Eden Hazard verletzt? Ist es mein Fehler, dass er sich in der Szene wehgetan hat?' Er entgegnete: 'Ja, es ist Dein Fehler.' Ich erklärte daraufhin, dass es nur ein Zweikampf wie jeder andere gewesen war. Ich hatte nicht erwartet, dass er Französisch spricht. Und er ist ja immerhin der Präsident von Real Madrid."

Meunier: "Wenn es einen Spieler gibt, den ich wirklich nicht verletzen will, dann ist es Eden"

Meunier hatte sich seinerzeit direkt nach der Partie für die unglückliche Aktion entschuldigt: "Ich bin ehrlich traurig. Ich habe versucht, Eden direkt nach dem Spiel zu kontaktieren, habe ihn aber nicht erreicht. Ich drücke die Daumen, dass es nicht allzu schlimm ist. Wenn es einen Spieler gibt, den ich wirklich nicht verletzen will, dann ist das Eden."

Immerhin war und ist Hazard Meuniers Teamkollege in der Nationalelf und einer der wichtigsten Spieler Belgiens. Einen Zwist zwischen den beiden wegen jener Szene Ende November 2019 gab und gibt es nicht, vielmehr träumen sie gemeinsam davon, Belgien erstmals zum EM-Titel zu führen. Nach zwei Siegen in den ersten beiden Gruppenspielen stehen Meunier, Hazard und Co. immerhin schon sicher im Achtelfinale.