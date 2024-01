"Wir müssen dafür nicht Lotto spielen": Thomas Müller verrät ein großes Ziel, das er mit dem FC Bayern noch hat

2012 erlebte Müller schon einmal ein Champions-League-Finale in München. Nun träumt er davon, noch einmal dabei zu sein.

WAS IST PASSIERT? Bayern Münchens Angreifer Thomas Müller hat verraten, was ihn unter anderem dazu bewegt hat, seinen Vertrag beim deutschen Rekordmeister noch einmal um ein weiteres Jahr bis 2025 zu verlängern.

WAS WURDE GESAGT? "Eine große Motivation ist für mich das Champions-League-Finale Dahoam in 2025", schrieb Müller in seinem Mail-Newsletter. "Mit der Bayernseele ist das ein Traum und auch ein realisierbarer. Wir müssen dafür nicht Lotto spielen. Pack mas."

Am 31. Mai 2025 soll das Champions-League-Finale der Saison 2024/25 in der Münchener Allianz-Arena ausgetragen werden. Müller war bereits beim "Finale Dahoam" von 2012 dabei, das Bayern unglücklich im Elfmeterschießen gegen den FC Chelsea verlor.

WAS IST DER HINTERGRUND? Müller hatte kurz vor Weihnachten bei Bayern verlängert. "Im Sommer und Herbst habe ich gespürt, dass ich mich nach wie vor auf meinen Körper verlassen kann. Somit war die Entscheidung, ein weiteres Jahr zu spielen, für mich dann auch gefallen", erklärte der 34-Jährige.

Müller führte aus: "Umso schöner war es dann für mich, dass ich mit dem FC Bayern noch vor der Winterpause Gespräche geführt habe und wir meinen Vertrag um ein weiteres Jahr verlängert haben. Vielen Dank nochmal an alle Beteiligten. Die Verhandlungen waren von gegenseitiger Wertschätzung geprägt."

EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN: Müller war bereits als Zehnjähriger in Bayerns Nachwuchs gewechselt und hat seine gesamte bisherige Profikarriere beim FCB verbracht. In der laufenden Saison kam der Nationalspieler bis dato zu 19 Einsätzen, in denen ihm zwei Tore und sieben Vorlagen gelangen.