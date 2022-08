Thilo Kehrer vor Wechsel von Paris Saint-German (PSG) zu West Ham United

Thilo Kehrer steht wohl vor einem Wechsel von PSG zu West Ham United. Die beiden Vereine sollen sich bezüglich der Ablösesumme angenähert haben.

Für Thilo Kehrer könnte es bald von der französischen in die englische Hauptstadt gehen. Laut dem italienischen Transferspezialisten Fabrizio Romano haben sich Kehrers aktueller Verein Paris Saint-Germain und West Ham United in Gesprächen über einen Wechsel angenähert. Der Transfer soll noch in dieser Woche abgewickelt werden.

PSG soll für den 25 Jahre alten Nationalspieler anfangs 20 Millionen Euro verlangt haben, West Ham United dagegen nur zwölf Millionen Euro bezahlen wollen. Die beiden Vereine haben sich aber wohl in ihren Preisvorstellungen angenähert, weshalb West-Ham-Konkurrent FC Sevilla aus dem Rennen um den deutschen Innenverteidiger sein soll.

Thilo Kehrer: Wechsel von PSG zu West Ham noch in dieser Woche?

Kehrer steht in Paris noch bis 2023 unter Vertrag, gilt aber als Verkaufskandidat. Bei den beiden ersten Ligaspielen der noch jungen Saison stand er nicht einmal im Kader.

Der in der Defensive flexibel einsetzbare Kehrer war 2018 für 37 Millionen Euro vom FC Schalke 04 nach Paris gewechselt. Für das Starensemble kam der 25-Jährige seither auf 128 Pflichtspiele.

Ein Wechsel würde Kehrer im Hinblick auf die WM 2022 in Katar helfen. Bei West Ham United würde er wohl deutlich mehr Einsatzminuten bekommen als bei PSG.