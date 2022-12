Wird Thierry Henry neuer Nationaltrainer von Belgien?

Thierry Henry soll der Favorit auf den Posten als belgischer Nationaltrainer sein. Doch er ist nicht der einzige Kandidat.

WAS IST PASSIERT? Thierry Henry soll Favorit auf die Nachfolge des zurückgetretenen Belgien-Nationaltrainers Roberto Martinez sein. Das berichtet die spanische Sport. Martinez hatte zuvor unmittelbar nach dem Ausscheiden in der Gruppenphase bei der WM 2022 in Katar seinen Rücktritt bekanntgegeben.

WAS IST DER HINTERGRUND? Thierry Henry war bereits zwischen 2016 und 2018 für den belgischen Verband als Co-Trainer unter Martinez tätigt, ehe er anschließend einen Posten als Cheftrainer bei der AS Monaco und in Montreal annahm.

Aktuell steht die Frankreich-Legende wieder bei Belgien unter Vertrag und war auch beim aktuell noch laufenden Turnier im Wüstenstaat Assistent des scheidenden Coach Martinez. Nun könnte der 45-Jährige zum Cheftrainer aufsteigen.

WIE GEHT ES WEITER? Die Martinez-Nachfolge ist noch lange nicht geklärt - und Henry nicht der einzige Kandidat mit aussichtsreichen Chancen auf den Trainerposten. Wie die Sport berichtet, gilt Thomas Vermaelen, ehemaliger Verteidiger des FC Barcelona, ebenfalls als mögliche Option als künftiger Belgien-Coach.

Weiterhin im Gespräch ist Torwart-Ikone Michel Preud'homme sowie Burnley-Manager und Ex-Verteidiger Vincent Kompany.

EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN: Henrys jüngste Amtszeit als Co-Trainer bei Belgien läuft seit dem 30. August 2021. In dieser Zeit gelangen der Nationalmannschaft acht Siege, drei Unentschieden und sieben Niederlagen. Trauriger Höhepunkt war das frühe Ausscheiden bei der WM 2022 in Katar mit nur vier Punkten nach drei Gruppenspielen.