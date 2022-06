De Bruyne und Courtois kennen sich schon ewig und haben neben dem Fußballplatz einiges gemeinsam. GOAL blickt auf das, was vor zehn Jahre passierte.

Manche Geschichten, die man sich über den Fußball erzählt, klingen, als kämen sie von einer schlechten Sitcom. Eine solche Story erzählt man sich auch über die beiden belgischen Stars Kevin de Bruyne und Thibaut Courtois - GOAL fasst zusammen, was richtig und was falsch ist.

Wir können vorwegnehmen: Es wird kurios - und auch ein wenig romantisch! Kevin der Bruyne und Thibaut Courtois kennen sich schon aus der Jugend des KRC Genk, einige Jahre später gab es dann allerdings ein Ereignis, was relativ wenig mit Fußball zu tun hat.

Was passierte damals zwischen Courtois und De Bruyne - und wieso denken viele Menschen, dass Courtois mit der Ex-Freundin von De Bruyne zusammen ist? GOAL klärt das Ganze verständlich auf.

Getty Images

Fußball: Ist Thibaut Courtois mit der Ex-Freundin von Kevin De Bruyne zusammen?

Siehe da: Einiges von dem, was man sich über die romantischen Beziehungen von Kevin de Bruyne und Thibaut Courtois erzählt, stimmt - bei weitem aber nicht alles. Doch der Reihe nach: Die wahre Geschichte beginnt im Sommer 2012 - sogar mit deutschem Bezug. Anfang August wechselte KDB nämlich auf Leihbasis zum SV Werder Bremen.

Zu dem Zeitpunkt war der heutige Superstar von Manchester City mit Caroline Lijnen zusammen: Die Beiden kannten sich noch aus Jugendtagen und waren für ca. drei Jahre ein Paar. Einen großen Zwischenfall gab es aber in dem Sommer, in dem KDB an die Weser wechselte!

Kevin De Bruyne ging fremd: Das passierte im Werder-Sommer!

"Im Sommer 2012 hat mir Kevin erzählt, dass er etwas mit meiner besten Freundin laufen hat. Ich habe ihn dann vor die Wahl gestellt: sie oder ich", sagte Lijnen 2014 gegenüber der Zeitschrift Story aus. De Bruyne und Lijnen versuchten es erneut - doch es war nicht mehr so wie früher. "Unsere Beziehung war danach nicht mehr dieselbe."

Und es wurde nicht besser - an dieser Stelle folgt nämlich der große Auftritt eines gewissen Thibaut Courtois: Lijnen machte sich nämlich auf für einen Kurzurlaub nach Madrid, De Bruyne hatte da nichts gegen einzuwenden - wieso auch?

Drei gemeinsame Stationen: Daher kennen sich Kevin De Bruyne und Thibaut Courtois

Problematisch wurde es dann aber, als sich Lijnen in Madrid mit Courtois traf. Dabei kannte sie ihn nur über De Bruyne: die beiden Ausnahmespieler waren in ihrer Karriere nämlich oft zusammen unterwegs und sind bis heute Teil der belgischen Nationalmannschaft!

KRC Genk : De Bruyne 2005 bis 2012, Courtois 2007 bis 2011

: De Bruyne 2005 bis 2012, Courtois 2007 bis 2011 FC Chelsea : De Bruyne 2012 bis 2014 (2012 - 2013 verliehen an Genk und Bremen), Courtois 2011 bis 2018 (2011 - 2014 verliehen an Atletico)

: De Bruyne 2012 bis 2014 (2012 - 2013 verliehen an Genk und Bremen), Courtois 2011 bis 2018 (2011 - 2014 verliehen an Atletico) Belgische Nationalmannschaft: De Bruyne seit 2010, Courtois seit 2011

Seitensprung mit Mannschaftskollegen: Das passierte zwischen Thibaut Courtois und Kevin De Bruyne

Die Parallelen zwischen De Bruyne und Courtois sind fast schon erschreckend und gehen über die gemeinsamen Karrierestationen hinaus: Das Alter der Beiden trennt nicht mal ein Jahr Unterschied. Zwischen den Profidebüts der beiden Youngsters lagen damals beim KRC Genk gerade einmal 22 Tage!

Als Lijnen also in Madrid war, traf sie sich mit Courtois, der zu der Zeit an Atletico Madrid verliehen war. Die Folge: Es passierte etwas, "was nicht hätte passieren dürfen", so Lijnen. Dabei war Courtois zu dem Zeitpunkt nicht allzu gut auf KDB zu sprechen - was De Bruynes damalige Freundin beeindruckte. Doch nicht nur das: Das Date mit dem CL-Sieger 2022 lief scheinbar richtig gut.

Social

Charmeur Thibaut Courtois beeindruckt KDB-Freundin: "Er hat mir all das gegeben, was ich nicht bekommen hatte"

"An dem Abend hat mir Thibaut all das gegeben, was ich in der Beziehung mit Kevin nicht bekommen hatte. Ich konnte mit ihm über alles und jeden reden - und er hatte mir sogar ein tolles Essen gekocht. Kevin hatte sowas für mich nie gemacht", sagte Lijnen. Schuldig hatte sie sich dabei nicht wirklich gefühlt: "Kevin hatte mich enttäuscht, also habe ich gedacht: 'Warum soll ich das nicht auch mal machen?'"

Logischerweise war De Bruyne nicht unbedingt positiv von den Ereignissen überrascht - die Beziehung endete letztendlich nach drei Jahren. Doch kam Lijnen danach mit Courtois zusammen? Oder mit wem ist der Torhüter, der sich vor wenigen Wochen zum CL-Sieger kürte, heutzutage zusammen?

Glücklich verheiratet oder verlobt: Heiratet Thibaut Courtois bald die Ex-Freundin von Kevin De Bruyne?

Siehe da: Lijnen spielt weder in De Bruynes noch in Courtois' Liebesleben noch eine Rolle. De Bruyne ist mittlerweile mit Michele Lacroix verheiratet, die er 2014 zu seiner Zeit beim VfL Wolfsburg kennenlernte. Seit 2017 sind die beiden verheiratet, mittlerweile hat die Familie De Bruyne - Lacroix schon drei Kinder.

Auch bei Courtois läuft es gut, auch wenn die Kinderplanung noch nicht so fortgeschritten ist wie beim ehemaligen Rivalen: Courtois ist mit dem israelischen Model Mishel Gerzig zusammen - und hat wohl einen der schönsten Sommer seines Lebens. Erst der Sieg in der Champions League, dann der erfolgreiche Heiratsantrag - auch Courtois trauert Lijnen scheinbar nicht hinterher. Um auf die Titelfrage des Artikels zurückzukommen: Nein, Thibaut Courtois ist nicht mit der Ex-Freundin von Kevin de Bruyne zusammen!

Und die Beziehung zwischen Courtois und De Bruyne? Die soll angeblich wiederhergestellt sein, scheinbar können die beiden Profis darüber lachen. Mittlerweile ist das Ganze ja genau zehn Jahre her, und beide Fußballstars scheinen die Frau fürs Leben gefunden zu haben. Apropos: Auch Lijnen scheint ihrem Instagram-Account zufolge mittlerweile glücklich vergeben - so hat diese kuriose Geschichte aus dem Jahr 2012 doch noch ein schönes Ende gefunden.

Champions League, LaLiga und Nations League auf DAZN: So seht ihr Kevin De Bruyne und Thibaut Courtois in Action