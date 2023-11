"Nur weil man viel Geld hat, wird man nicht alles erreichen": Thiago Silva übt Kritik an PSG

Acht Jahre lang trug Thiago Silva das Trikot von PSG. Die Vorgehensweise seines Ex-Klubs sieht er kritisch.

WAS IST PASSIERT? Chelsea-Verteidiger Thiago Silva hat Kritik an seinem früheren Verein Paris Saint-Germain geübt.

WAS WURDE GESAGT? "Nichts passiert über Nacht. Nur weil man viel Geld hat, wird man nicht alles erreichen", sagte Silva dem Guardian über seinen Ex-Klub. "So funktioniert Fußball nicht. Wenn man keinen klaren Plan hat, wird es nicht funktionieren."

WAS IST DER HINTERGRUND? Silva hatte von 2012 bis 2020 für PSG gespielt, war dann zum FC Chelsea gewechselt. Der inzwischen 39-jährige Innenverteidiger bemängelte auch, dass man in Paris die falsche Herangehensweise gewählt habe, um sich endlich den Traum vom Gewinn der Champions League zu erfüllen.

"Vor allem muss man im eigenen Land respektiert werden, um auch außerhalb respektiert zu werden. Wir haben es nicht geschafft", sagte der Brasilianer und führte aus: "Wir haben das Gegenteil gemacht, wollten im Ausland geliebt werden. Aber wir haben nichts getan, um zu Hause respektiert zu werden."

EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN: Silva hat bei Chelsea noch Vertrag bis Sommer 2024, ist bei den Blues absolut gesetzt.

So stand der 113-malige Nationalspieler in allen elf Premier-League-Spielen der bisherigen Saison in der Startelf.