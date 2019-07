Offiziell: U19-Trainer Thiago Motta verlässt Paris Saint-Germain

Paris Saint-Germain und U19-Trainer Thiago Motta gehen fortan getrennte Wege. Das verkündete der Verein aus der Ligue 1 am Mittwoch.

und U19-Trainer Thiago Motta haben sich darauf verständigt, den Vertrag des Ex-Spielers in gegenseitigem Einvernehmen aufzulösen. Das bestätigte der französische Meister am Mittwoch in einem offiziellen Statement.

"Wir sind sehr glücklich darüber, ihm bei PSG, das immer seine Heimat bleiben wird, dabei geholfen zu haben, seine ersten Schritte im Trainerbereich zu gehen"​, äußerte sich PSG-Präsident Nasser Al-Khelaifi über den 36-Jährigen.

Motta führte die U19 von PSG auf den zweiten Platz

Motta hatte den Trainerposten im Juni letzten Jahres übernommen und die U19 von PSG in der Meisterschaft auf den zweiten Platz geführt. In seiner Position trug er zudem dazu bei, dass mehrere Spieler aus der Nachwuchsabteilung den Sprung zu den Profis schafften.

Der ehemalige italienische Nationalspieler, der 2012 von nach Paris gewechselt war und 2018 seine Karriereende bekanntgegeben hatte, wird seine Trainerausbildung nun am Italian Federal Technical Centre fortsetzen.