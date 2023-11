"The Last Dance": Testspiel zwischen Lionel Messis Inter Miami und Cristiano Ronaldos Al-Nassr angekündigt

Es könnte das letzte direkte Duell der beiden Superstars werden: Im nächsten Jahr werden Messi und Ronaldo in einem Test aufeinandertreffen.

WAS IST PASSIERT? Ein Testspiel zwischen Al-Nassr mit Cristiano Ronaldo gegen Inter Miami mit Lionel Messi ist für den Februar 2024 angekündigt worden. Die beiden Teams treffen in Saudi-Arabiens Hauptstadt Riad im Rahmen des 'Riyadh Season Cup' aufeinander. Das teilte Turki Al-Sheikh, Vorsitzender der Allgemeinen Sportbehörde des Landes, bei X mit.

WAS WURDE GESAGT? "Das ist 'The Last Dance' der Fußball-Legenden! Ronaldo und Messi treffen auf dem Platz aufeinander", twitterte Al-Sheikh.

DER TWEET ZUR NEWS:

DAS BILD ZUR NEWS:

DIE TRANSFERGESCHICHTE: Cristiano Ronaldo spielt seit Anfang des Jahres für Al-Nassr, nachdem sein Vertrag bei Manchester United aufgelöst worden war.

Lionel Messi wechselte in der Sommerpause von Paris Saint-Germain zu Inter Miami in die MLS.