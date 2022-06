Real Madrid - Neuzugang Aurelien Tchouameni schwärmt von Ex-Coach Niko Kovac

Aurelien Tchouameni lobt in einem Interview seinen ehemaligen Coach Niko Kovac. Erst unter dem Kroaten sei er zu dem Spieler von heute gereift.

Zu verdanken hat Aurelien Tchouameni seine steile Entwicklung auch Ex-Trainer Niko Kovac, unter dem der 22-Jährige von 2020 bis Dezember 2021 bei der AS Monaco trainierte. Das behauptet der Mittelfeldpsieler zumindest selbst in einem Interview mit dem französischen TV-Sender canalplus: "Mein bester Trainer? Ohne Zweifel Niko Kovac. Als er nach Monaco kam, war ich ein Kind. Unter seiner Führung wurde ich ein Mann."

Tchouameni ist derzeit in aller Munde, denn der Youngster unterschrieb erst kürzlich einen Mega-Vertrag bei Real Madrid. Rund 100 Millionen Euro Ablöse haben die Spanier nach Informationen von GOAL und SPOX an die AS Monaco überwiesen. Bei den Königlichen bekommt der französische Nationalspieler einen Vertrag bis 2028.

Der defensive Mittelfeldspieler kommt aus der Jugend von Bordeaux und schaffte 2018 den Sprung zu den Profis. 2020 sicherte sich Monaco die Dienste des vielversprechenden Nachwuchstalentes. Unter Kovac avancierte der junge Franzose zum Stammspieler.

Kovac formte Tchouameni zum Top-Spieler

Auch wenn Kovac nach nur eineinhalb Jahren bei den Monegassen entlassen wurde, konnte er Tchouameni nachhaltig beeinflussen. "Er hat mir beigebracht, wie ich heute spiele"; erklärte der Franzose weiter.

Während Tchouameni nun den nächsten Schritt seiner noch jungen Karriere in Madrid macht, übernimmt Niko Kovac in der neuen Bundesliga-Saison den VfL Wolfsburg.