"Eine große Ehre": Tarek Buchmann unterschreibt neuen Vertrag beim FC Bayern

Die Bayern binden eine ihrer großen Nachwuchshoffnungen wie erwartet für die kommenden drei Jahre an sich.

WAS IST PASSIERT? Der FC Bayern hat Abwehrspieler Tarek Buchmann (18) mit einem Profivertrag ausgestattet. Am Freitag verkündete der FCB offiziell, dass der junge Innenverteidiger einen bis 2026 datierten Kontrakt unterzeichnet habe. GOAL und SPOX hatten dies bereits vorab berichtet.

WAS WURDE GESAGT? Buchmann freute sich auf der Webseite des Rekordmeisters: "Es ist für mich eine große Ehre, meinen ersten Profivertrag beim FC Bayern zu unterschreiben. Ich weiß, welches Privileg es ist, für diesen Verein zu spielen. Der Klub hat mich immer top unterstützt und gefördert, ich spüre großes Vertrauen."

Bayerns Vorstandsboss Jan-Christian Dreesen meinte über den Teenager: "Er hat sich in den vergangenen Jahren sportlich sehr gut entwickelt, und jetzt erhält er die Möglichkeit, bei uns den nächsten Schritt zu gehen."

DIE TRANSFERGESCHICHTE: Buchmann wechselte 2019 aus der Jugend des FC Augsburg zum FC Bayern. Dort durchlief er die U16 und U17, ehe er in der vergangenen Saison in der U19 zum Einsatz kam. Der FC Liverpool und Ajax zeigten nach Informationen von GOAL und SPOX auch Interesse an dem talentierten Abwehrspieler.

EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN: Buchmann lief in der letzten Saison in 18 Pflichtspielen auf. Dabei erzielte der deutsche Junioren-Nationalspieler ein Tor und lieferte eine Vorlage.