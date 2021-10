Italien vs. Spanien heute live: Das Halbfinale der Nations League im TV und LIVE-STREAM

Im Halbfinale der Nations League ist Spanien zu Gast im San Siro. Alle Infos zur Übertragung des Spiels im TV und LIVE-STREAM gibt es bei Goal.

Am 06.10. um 20.45 Uhr trifft Spanien in der Nations League im Giuseppe-Meazza-Stadion auf den aktuellen Europameister Italien.

Hierbei kämpfen die beiden Mannschaften um den Einzug in das Finale der Nations League. Der dortige Gegner wird übrigens entweder Belgien oder Frankreich heißen. Nach den eher enttäuschenden Unentschieden gegen Bulgarien und die Schweiz konnte die italienische Mannschaft zuletzt mit einem 5:0-Sieg gegen Litauen etwas Selbstbewusstsein tanken. Aber auch Spanien konnte seine letzten beiden Pflichtspiele gegen Georgien und den Kosovo deutlich gewinnen. Der aktuelle Europameister wird die Truppe von Luis Enrique dabei aber voraussichtlich vor mehr Probleme stellen. Wir dürfen uns auf alle Fälle auf ein spannendes Match mit vielen bekannten Gesichtern freuen.

Goal liefert Euch alle Infos zur Übertragung der Partie Italien vs. Spanien im TV und LIVE-STREAM.

Italien vs. Spanien heute live: Das Spiel im Überblick

Begegnung Italien vs. Spanien Wettbewerb Nations-League-Halbfinale Anpfiff 06.10. - 20.45 Uhr Spielort Giuseppe-Meazza-Stadion (Mailand)

Italien vs. Spanien heute live: Gibt es eine Übertragung im TV?

Kurz und knapp: Leider nein, eine Übertragung der Partie im deutschen Free-TV gibt es leider nicht. Dort werden nur die Nations-League-Partien mit deutscher Beteiligung gezeigt. Wer auch die anderen Partien sehen möchte, der muss auf einen anderen Dienst ausweichen. Mehr dazu erfahrt Ihr im nächsten Abschnitt.

Italien vs. Spanien heute live: Die Partie im LIVE-STREAM

Ganz verzichten müsst Ihr auf das Spiel zwischen Italien und Spanien aber nicht. Der Streamingdienst DAZN zeigt alle Partien der Nations League ohne deutsche Beteiligung im LIVE-STREAM. Ab 20.45 Uhr könnt Ihr dort also die Begegnung live mit Kommentator Jan Platte und Experte Christian Bernhard verfolgen. Ihr habt noch kein Konto bei DAZN oder wisst nicht, was Ihr dort noch zu sehen bekommt? Kein Problem, wir klären Euch auf.

DAZN ist der größte Sportstreamingdienst der Welt und zeigt neben der Nations League auch noch fast alles andere an Livesport, was es so gibt. Ihr könnt dort beispielsweise LaLiga, Serie A und Ligue 1 komplett live verfolgen. Wer also El Clasico live sehen will oder die Star-Truppe von PSG, der ist dort genau richtig. Ebenso gibt es auf DAZN alle Freitags- und Sonntagsspiele der Bundesliga live zu erleben. Dazu kommen 121 der insgesamt 136 Champions-League-Spiele, die es live nur bei DAZN zu sehen gibt.

Aber auch Fans der NBA, NFL oder MLB kommen voll auf ihre Kosten. Diese Ligen seht Ihr dort ebenfalls live und in voller Länge. Außerdem hat DAZN noch viel Programm aus den Gebieten Darts, Tennis, Motor- und Kampfsport.

Kostenmäßig müsst Ihr für das Monatsabo bei DAZN 14,99 Euro monatlich bezahlen, oder Ihr holt Euch gleich das Jahresabo für 149,99 Euro (rund 12,50 Euro monatlich).

Italien vs. Spanien heute live: Der LIVE-TICKER zum Spiel

Ihr könnt nicht live vor dem Bildschirm dabei sein? Kein Problem, mit dem LIVE-TICKER von Goal werdet Ihr sofort informiert, sobald auf dem Spielfeld etwas passiert - und das auch noch völlig kostenlos.

Hier geht es zum LIVE-TICKER

Italien vs. Spanien heute live: Die Übertragung auf einen Blick

Italien vs. Spanien heute live: Die Aufstellungen der Teams

Sobald die Aufstellungen der Mannschaften bekanntgegeben werden, könnt Ihr sie hier nachlesen.