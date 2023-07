Talent Malik Tillman vom FC Bayern wohl beim VfB Stuttgart auf dem Zettel

FCB-Youngster Malik Tillman hat offenbar mit seinen Leistungen das Interesse des VfB Stuttgart auf sich gezogen.

WAS IST PASSIERT? Der VfB Stuttgart zeigt offenbar Interesse an Malik Tillman vom FC Bayern München. Das berichtet die Bild-Zeitung. Demnach denken die Schwaben darüber nach, den Mittelfeldspieler für die kommende Saison auf Leihbasis zu verpflichten.

WAS IST DER HINTERGRUND? Der VfB möchte sich offenbar die aktuelle Lage Tillmans zunutze machen. Bei den Bayern wird der 21-Jährige, der in der vergangenen Saison an die Rangers ausgeliehen war, kaum über die Rolle eines Ergänzungsspielers hinauskommen.

Dem Bericht zufolge ist man auch beim deutschen Rekordmeister an einem weiteren Leihgeschäft interessiert. Im selben Zug soll Tillman seinen noch bis 2024 datierten Vertrag verlängern.

DIE TRANSFERGESCHICHTE: Neben den Stuttgartern gilt auch Eintracht Frankfurt als interessiert. Konkrete Gespräche soll es dort aber ebenso nicht geben.

Tillman gehört seit dem Jahr 2021 zum Profikader des FC Bayern. Zuvor war er in der Jugend der Münchner sowie für den Nachwuchs von Greuther Fürth aktiv.