FC Liverpool: Takumi Minamino vor Wechsel zur AS Monaco

Beim FC Liverpool konnte sich Takumi Minamino nie einen Stammplatz erarbeiten. Der Japaner wird die Reds daher nun verlassen.

Die AS Monaco hat sich nach Informationen von GOAL und SPOX mit dem FC Liverpool auf einen Transfer von Offensivspieler Takumi Minamino geeinigt.

Die Franzosen zahlen eine Sockelablöse in Höhe von 15 Millionen Euro, drei Millionen Euro an Bonuszahlungen könnten noch hinzukommen. Liverpool hatte ursprünglich etwas mehr gefordert, ist mit dem Ergebnis aber dennoch zufrieden, da man Minamino Anfang 2020 für nur etwa die Hälfte (8,5 Millionen Euro) aus Salzburg holte.

Takumi Minamino vor Wechsel nach Monaco: Auch Leeds und Southampton waren dran

Der 27-jährige Japaner wird nun in den nächsten Tage noch letzte Details mit Monaco klären und dann den Medizincheck beim Ligue-1-Klub absolvieren. Neben Monaco hatten vor allem Leeds United und der FC Southampton Interesse an Minamino angemeldet.

An Southampton war der japanische Nationalspieler in der Rückrunde der Saison 2020/21 bereits verliehen gewesen. Minamino konnte sich in Liverpool gegen die arrivierten Offensivkräfte nie gänzlich durchsetzen und einen Stammplatz erarbeiten, vergangene Saison kam er insgesamt auf 22 Pflichtspieleinsätze. Dabei gelangen ihm starke zehn Tore.