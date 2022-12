WM: Türkischer Fernsehsender tauscht Kommentator in der Halbzeit aus

Ein türkischer TV-Sender hat seinen WM-Kommentator in der Halbzeitpause ausgewechselt, weil dieser zuvor den falschen Namen erwähnt hatte.

WAS IST PASSIERT? Der türkische TV-Sender TRT hat bei der Übertragung des WM-Gruppenspiels zwischen Marokko und Kanada den Kommentator in der Halbzeitpause ausgetauscht. Alper Bakircigil, der die erste Hälfte begleitet hatte, wurde vor Beginn des zweiten Durchgangs ersetzt.

WAS IST DER HINTERGRUND? Bakircigil erwähnte während der ersten Halbzeit, dass Hakan Sükür das schnellste Tor der WM-Geschichte erzielt hat. Dies tat der Stürmer beim Turnier 2002 im Spiel um Platz drei gegen Südkorea.

Nach seiner aktiven erfolgreichen Karriere war Sükür in die Politik gewechselt. Dort positionierte er sich als Kritiker des aktuellen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan, der ihn 2016 beschuldigte, am gescheiterten Putschversuch beteiligt gewesen zu sein. Sükür wurde als "Terrorist" bezeichnet und lebt heute im Exil in den USA.

DIE BILDER ZUR NEWS:

WAS WURDE GESAGT? Auf Twitter wurde unter Bakircigils Namen eine Botschaft verbreitet: "Nach dem heutigen Vorfall wurde ich von der Institution TRT, für die ich viele Jahre lang mit Stolz gearbeitet habe, getrennt. Zur Liebe gehört die Trennung. Ich hoffe auf ein Wiedersehen. Auf Wiedersehen."

Bakircigil teilte bei Instagram jedoch anschließend mit, dass er keinen Twitter-Account besäße.