"Ich dachte, ich sterbe!" - Wojciech Szczesny hatte bei Europa-League-Spiel Angst um sein Leben

Im April wurde Juventus-Keeper Wojciech Szczesny mit Schmerzen in der Brust ausgewechselt. Nun sprach der Pole über die Angst um sein Leben.

WAS IST PASSIERT? Wojciech Szczesny fürchtete in der abgelaufenen Saison nach eigenen Angaben während eines Spiels für Juventus um sein Leben.

WAS IST DER HINTERGRUND? Im Hinspiel des Viertelfinals der Europa League traf die Alte Dame auf Sporting. Kurz vor der Halbzeit fasste sich Szczesny mehrfach an die Brust, klagte über Schmerzen und musste unter Tränen ausgewechselt werden. Der 33-Jährige hatte Todesangst, wie er einem Interview zugab.

WAS WURDE GESAGT? "Es war beängstigend, ich dachte wirklich, ich würde sterben. Nachdem ich dem Verteidiger einen Ball zugespielt hatte, hatte ich das Gefühl, dass mein Herz gleich explodieren würde", so der polnische Nationalkeeper gegenüber Canal Plus Polen. "Was passiert ist? Ich hatte sogar Schwierigkeiten zu atmen, dazu Unruhe und Angst, aber jetzt geht es mir viel besser."

Den Grund für die Schmerzen kennt Szczesny bis heute nicht: "Die Schmerzen in der Brust waren furchtbar, wir wissen bis heute nicht, was die Ursache war, wahrscheinlich waren es Rücken- oder Wirbelsäulenprobleme." Im Rückspiel gegen Sporting eine Woche später stand der Torwart bereits wieder auf dem Feld und hat keine Probleme mehr.

EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN: Der 74-fache Nationalspieler Polens ist Stammkeeper und Leistungsträger bei Juventus, kam in der abgelaufenen Spielzeit auf 40 Spiele und blieb dabei 19-mal ohne Gegentor.