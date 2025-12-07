Am heutigen Sonntag, den 7. Dezember, gastiert in der 3. Liga der 1. FC Saarbrücken bei Waldhof Mannheim. Das Duell am 17. Spieltag beginnt um 13.30 Uhr im Carl-Benz-Stadion in Mannheim.

GOAL verrät Euch alles, was Ihr wissen müsst, einschließlich TV-Kanal, Streaming-Details und mehr.

SWR, SR oder nur Magenta? Wer zeigt / überträgt Waldhof Mannheim vs. 1. FC Saarbrücken (3. Liga) heute live im Free TV und Live Stream?

MagentaSport überträgt die Partie zwischen Waldhof Mannheim und dem 1. FC Saarbrücken heute live und in voller Länge. Um 13 Uhr beginnen dort die Vorberichte zum Spiel. So sieht das MagentaSport-Team heute aus:

Kommentar: Christian Straßburger

Christian Straßburger Moderation: Alexander Küpper

Alexander Küpper Gast-Experte: Marc Schnatterer

Den Livestream des Pay-TV-Senders findet Ihr auf magentasport.de und in der MagentaSport-App. Alternativ seht Ihr auf OneFootball die Übertragung von MagentaSport im kostenpflichtigen Einzelstream.

Anstoßzeit Waldhof Mannheim gegen 1. FC Saarbrücken

Waldhof Mannheim vs. 1. FC Saarbrücken: Aufstellungen

Waldhof Mannheim vs Saarbruecken Voraussichtliche Aufstellungen Wahrscheinliche Aufstellung Ersatzspieler Trainer L. Holtz Wahrscheinliche Aufstellung Ersatzspieler Trainer Jürgen Luginger

Verletzungen und Sperren Verletzungen und Sperren Keine Spieler-Ausfälle Verletzungen und Sperren Keine Spieler-Ausfälle

News über Waldhof Mannheim

Die letzten drei Pflichtspiele konnte Waldhof Mannheim allesamt gewinnen. In der 3. Liga gewann das Team von Luc Holtz zuletzt mit 3:2 gegen Schweinfurt und mit 1:0 gegen Wiesbaden. Zudem siegten die Mannheim im Landespokal gegen den FC-Astoria Walldorf mit 4:1 nach Verlängerung.

In der 3. Liga steht Waldhof Mannheim derzeit mit 25 Punkten nach 16 Spielen da. In der Tabelle liegen die Mannheimer damit im Mittelfeld.

News über den 1. FC Saarbrücken

Der 1. FC Saarbrücken liegt hingegen mit 20 Zählern derzeit nur wenige Punkte vor der Abstiegszone. Und im Gegensatz zum heutigen Gegner aus Mannheim, kasstierten die Saarbrücker in der Liga zuletzt zwei Pleiten.

Nach einem klaren Sieg im Landespokal Mitte November gegen den SV Bliesmengen-Bolchen (9:0) verlor der 1. FC Saarbrücken in der 3. Liga gegen 1860 München (0:2). Und auch mit dem neuen Coach Jürgen Luginger konnten die Saarbrücker gegen Rot-Weiss Essen den Negativtrend nicht stoppen (2:3).

Getty Images

Form

Bilanz direkte Duelle

Waldhof Mannheim vs. 1. FC Saarbrücken: Die Tabellen

Mit VPN überall auf der Welt streamen

Nützliche Links

Falls Ihr Euch im Ausland befindet, könnt Ihr ein VPN verwenden, um Spiele über die üblichen Anbieter zu schauen. Über NordVPN könnt ihr aus dem Ausland eine sichere Online-Verbindung herstellen. NordVPN gehört weltweit zu den beliebtesten und renommiertesten VPN-Anbietern.