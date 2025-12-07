Diese Seite beinhaltet Affiliate-Links. Falls Du über einen dieser Links etwas kaufst, ist es möglich, dass wir eine Kommission bekommen.
SWR, SR oder nur Magenta? Wer zeigt / überträgt Waldhof Mannheim vs. 1. FC Saarbrücken (3. Liga) heute live im Free TV und Live Stream?

In der 3. Liga treffen heute Waldhof Mannheim und der 1. FC Saarbrücken aufeinander. Doch wo läuft die Partie? GOAL verrät es Euch.

Am heutigen Sonntag, den 7. Dezember, gastiert in der 3. Liga der 1. FC Saarbrücken bei Waldhof Mannheim. Das Duell am 17. Spieltag beginnt um 13.30 Uhr im Carl-Benz-Stadion in Mannheim.

GOAL verrät Euch alles, was Ihr wissen müsst, einschließlich TV-Kanal, Streaming-Details und mehr.

MagentaSport überträgt die Partie zwischen Waldhof Mannheim und dem 1. FC Saarbrücken heute live und in voller Länge. Um 13 Uhr beginnen dort die Vorberichte zum Spiel. So sieht das MagentaSport-Team heute aus:

  • Kommentar: Christian Straßburger
  • Moderation: Alexander Küpper
  • Gast-Experte: Marc Schnatterer

Den Livestream des Pay-TV-Senders findet Ihr auf magentasport.de und in der MagentaSport-App. Alternativ seht Ihr auf OneFootball die Übertragung von MagentaSport im kostenpflichtigen Einzelstream.

Anstoßzeit Waldhof Mannheim gegen 1. FC Saarbrücken 

Waldhof Mannheim vs. 1. FC Saarbrücken: Aufstellungen

News über Waldhof Mannheim

Die letzten drei Pflichtspiele konnte Waldhof Mannheim allesamt gewinnen. In der 3. Liga gewann das Team von Luc Holtz zuletzt mit 3:2 gegen Schweinfurt und mit 1:0 gegen Wiesbaden. Zudem siegten die Mannheim im Landespokal gegen den FC-Astoria Walldorf mit 4:1 nach Verlängerung.

In der 3. Liga steht Waldhof Mannheim derzeit mit 25 Punkten nach 16 Spielen da. In der Tabelle liegen die Mannheimer damit im Mittelfeld.

News über den 1. FC Saarbrücken 

Der 1. FC Saarbrücken liegt hingegen mit 20 Zählern derzeit nur wenige Punkte vor der Abstiegszone. Und im Gegensatz zum heutigen Gegner aus Mannheim, kasstierten die Saarbrücker in der Liga zuletzt zwei Pleiten. 

Nach einem klaren Sieg im Landespokal Mitte November gegen den SV Bliesmengen-Bolchen (9:0) verlor der 1. FC Saarbrücken in der 3. Liga gegen 1860 München (0:2). Und auch mit dem neuen Coach Jürgen Luginger konnten die Saarbrücker gegen Rot-Weiss Essen den Negativtrend nicht stoppen (2:3).

Form

WMA
-Form

Tor erzielt (kassiert)
8/7
Spiele über 2,5 Tore
3/5
Beide Teams haben getroffen
3/5

SAB
-Form

Tor erzielt (kassiert)
4/10
Spiele über 2,5 Tore
2/5
Beide Teams haben getroffen
3/5

Bilanz direkte Duelle

WMA

Letzte 5 Spiele

SAB

0

Siege

1

Unentschieden

4

Siege

3

Erzielte Tore

8
Spiele über 2,5 Tore
2/5
Beide Teams haben getroffen
3/5

Waldhof Mannheim vs. 1. FC Saarbrücken: Die Tabellen

