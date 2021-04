SV Meppen vs. Hansa Rostock heute live: TV, LIVE-STREAM, LIVE-TICKER, Aufstellung, Highlights - Die Übertragung der 3. Liga

In der 3. Liga kommt es heute zum Duell zwischen dem SV Meppen und Hansa Rostock. Goal zeigt, wie Ihr das Spiel im TV und LIVE-STREAM sehen könnt.

34. Spieltag der 3. Liga ! Der SV Meppen empfängt am heutigen Samstag, 24. April , Tabellenführer Hansa Rostock . Das Spiel wird um 1 4 Uhr in der Hänsch-Arena angepfiffen.

Die Hansa-Kogge schwimmt beinahe ungehindert dem Aufstieg in die 2. Bundesliga entgegen. Nach acht Drittligaspielen in Serie ohne Niederlage grüßt Rostock von der Tabellenspitze. In Stein gemeißelt ist der Aufstieg aber noch lange nicht. Der FC Ingolstadt (2.) liegt nur zwei Punkte hinter Hansa, Dynamo Dresden (3.) drei und 1860 München vier.

In Meppen soll heute der nächste Schritt Richtung 2. Bundesliga gemacht werden.

Der heimische SV Meppen hat ganz andere Sorgen als der heutige Gegner - nämlich den Abstiegskampf . Als 15. liegen die Emsländer lediglich zwei Punkte vor dem 1. FC Kaiserslautern, der momentan den ersten Abstiegsplatz belegt.

Um im Abstiegskampf einen neuen Impuls zu setzen, entließ Meppen Mitte vergangener Woche Trainer Torsten Frings. Nachfolger des Ex-Nationalspielers ist Rico Schmitt.

In der Hinrunde gewann Meppen in Rostock mit 2:0 - ein gutes Omen für das heutige Spiel?

Hier erfahrt Ihr, wie und wo SV Meppen gegen Hansa Rostock heute live im TV und im LIVE-STREAM übertragen wird. Außerdem gibt es hier etwa eine Stunde vor Spielbeginn die Aufstellungen der beiden Mannschaften.

SV Meppen vs. Hansa Rostock: Das Spiel der 3. Liga im Detail

Begegnung SV Meppen - Hansa Rostock Wettbewerb 3. Liga, 34. Spieltag Datum Samstag, 24. April, 14 Uhr Ort Hänsch-Arena, Meppen

SV Meppen vs. Hansa Rostock heute im live im TV und LIVE-STREAM: Die Übertragung der 3. Liga

Bereits seit einigen Jahren werden alle Spiele der 3. Liga live von MagentaSport übertragen. Der Bezahlsender der Telekom zeigt diese Saison jedes Spiel als Einzelspiel. Finden mehrere Spiele zeitgleich statt, gibt es auch eine Konferenz.

Zudem werden in dieser Saison an jedem Samstag ausgewählte Spiele im Free-TV auf den 3. Programmen der ARD gezeigt. Gehört das Spiel Meppen gegen Rostock heute dazu? Das verraten wir Euch im nächsten Abschnitt.

SV Meppen vs. Hansa Rostock heute live im TV: Keine Übertragung im Free-TV

Schlechte Nachricht für alle Fans des SV Meppen und von Hansa Rostock! Das Spiel wird heute nicht live im Free-TV übertragen. Die verantwortlichen Sendeanstalten haben sich für drei andere Livespiele entschieden. Diese wären:

Türkgücü München - KFC Uerdingen (WDR)

1. FC Kaiserslautern - SpVgg Unterhaching

Dynamo Dresden - Hallescher FC

SV Meppen vs. Hansa Rostock heute live im Pay-TV

Jetzt aber eine gute Nachricht! Selbstverständlich kommt das Spiel bei MagentaSport - und zwar ab 13.45 Uhr mit Moderator Tobias Schäfer und Kommentator Christian Straßburger .

Wenn Ihr Euch heute lieber umfangreich über alle Spiele der 3. Liga informieren wollt, empfehlen wir die zeitgleich ausgestrahlte Konferenz mit Moderator Sascha Bandermann und Kommentator Alexander Kunz . Das sind die Spiele in der Konferenz:

Türkgücü München - KFC Uerdingen

SV Waldhof Mannheim - TSV 1860 München

1. FC Kaiserslautern - SpVgg Unterhaching

SV Meppen - FC Hansa Rostock

FC Ingolstadt 04 - FSV Zwickau

SG Dynamo Dresden - Hallescher FC

SV Meppen vs. Hansa Rostock heute live im Pay-TV: So funktioniert's

Die Übertragungen auf MagentaSport sind meist nicht kostenlos . Da MagentaSport ein Angebot der Telekom ist, haben deren Kunden einige Vorteile. Für sie ist das erste Jahr kostenlos, danach kostet es monatlich 4,95 Euro . Noch bis 30. Juni besteht die Möglichkeit das Paket "MagentaSport mit Sky Sport Kompakt" zum Preis von 9,95 Euro im Monat zu buchen.

Wer kein Kunde der Telekom ist, zahlt 16,95 Euro pro Monat im Jahresabo oder 9,95 Euro monatlich im Jahresabo.

Die Übertragung auf den heimischen Fernseher funktioniert, wenn Ihr einen Media Receiver und die MagentaTVBox habt. Mit der kostenlosen MagentaSport-App könnt Ihr die MagentaSport-Angebote auch auf Ihrem Smart-TV schauen.

SV Meppen vs. Hansa Rostock heute im LIVE-STREAM

Selbstverständlich könnt Ihr das Spiel heute auch im LIVE-STREAM sehen. Was Ihr dafür machen müsst? Für Smartphone und Tablet einfach die App kostenlos im App Store oder im Play Store downloaden. Am Computer ist der LIVE-STREAM über alle gängigen Browser wie Firefox,Chrome, Safari und Edge abrufbar.

SV Meppen vs. Hansa Rostock heute live im TV und LIVE-STREAM: Die Aufstellung

Die Aufstellung des SV Meppen:



Domaschke - Andermatt, Al-Hazaimeh, Egerer - Amin, Evseev, Piossek, Ballmert - Krüger - Hemlein, Bozic

Die Aufstellung wird präsentiert von NP Arbeitssicherheit GmbH:



Einige Veränderungen in der Startelf!



Leider hat es für Bünning und Tankulic nicht gereicht. Beide fallen kurzfristig angeschlagen aus.



IMMER WEITER!!! 🤜🤛#ndsvm #svmfch pic.twitter.com/mYPfXGG3EF — SV Meppen 1912 e.V. (@svmeppen1912) April 24, 2021

So läuft Hansa Rostock auf:

Kolke - Scherrf, Roßbach, Riedel, Butzen - Rhein, Löhmannsröben - Breier, Bahn, Omladic - Verhoek

SV Meppen vs. Hansa Rostock heute im LIVE-TICKER: Goal

Ihr seid unterwegs und Euer Datenvolumen reicht nicht aus, um das Spiel via Stream zu verfolgen? Mit dem LIVE-TICKER von Goal bleibt ihr dennoch auf dem Laufenden.

