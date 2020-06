SV Meppen vs. Hansa Rostock heute live: TV, LIVE-STREAM, LIVE-TICKER, Aufstellung - So wird die 3. Liga übertragen

30. Spieltag in der 3. Liga: Der SV Meppen empfängt Hansa Rostock. Goal erklärt, wo das Spiel heute live im TV und LIVE-STREAM übertragen wird.

Nach der englischen Woche trifft der SV Meppen auf Hansa Rostock. Der Anstoß erfolgt um 14 Uhr in der Hänsch-Arena.

Die ist dieses Jahr so spannend wie noch nie: Meppen ist Neunter der Tabelle mit 43 Punkten, nur fünf Punkte hinter Tabellenführer Duisburg. Rostock ist aktuell Elfter mit 42 Punkten. Es kann also für jede Mannschaft schnell weit nach oben, aber auch weit nach unten gehen. Umso ärgerlicher waren die Ergebnisse für beide Teams am vergangenen Spieltag. Meppen spielte 0:0 gegen den KFC Uerdingen und Rostock verlor mit 0:1 gegen Waldhof Mannheim. Das Hinspiel zwischen Meppen und Rostock konnte die Hansa mit 2:1 für sich entscheiden.

In diesem Artikel erfahrt Ihr, wie und wo das Spiel zwischen dem SV Meppen und Hansa Rostock live im TV, LIVE-STREAM und LIVE-TICKER übertragen wird. Außerdem liefern wir die Mannschaftsaufstellungen, sobald diese veröffentlicht wurden.

SV Meppen vs. Hansa Rostock heute live im TV und LIVE-STREAM: Die Details zur Partie

Wettbewerb: 3.

3. Spiel: SV Meppen - Hansa Rostock

SV Meppen - Hansa Rostock Datum: 06. Juni 2020

06. Juni 2020 Uhrzeit: 14 Uhr

14 Uhr Ort: Hänsch-Arena

SV Meppen vs. Hansa Rostock heute live im TV: Läuft das Spiel im Free-TV?

Vorab die schlechte Nachricht: Das Spiel wird nicht im Free-TV übertragen. Die TV-Rechte für die 3. Liga sind zwischen den Öffentlich-rechtlichen Sendern der ARD und dem Pay-TV-Sender MagentaSport von der Telekom aufgeteilt. Die Öffentlich-rechtlichen dürfen aber nur insgesamt 86 Partien der dritten Liga übertragen - die Mehrheit der Spiele wird also bei Magenta gezeigt, wie auch heute.

SV Meppen vs. Hansa Rostock heute live im TV sehen: So geht's

Das heutige Spiel läuft exklusiv auf MagentaSport. Der Telekom-Sender geht ab 13.45 Uhr auf Sendung, kurz vor Spielbeginn übernimmt dann Markus Höhner und kommentiert das Spielgeschehen für Euch. Ihr könnt das Spiel aber auch in der Drittligakonferenz auf Magenta schauen, hier kommentieren Alexander Klich und Martin Piller.

Um MagentaSport sehen zu können, müsst Ihr den Sender abonnieren. Kunden der Telekom können dies ein Jahr lang kostenlos tun, jeder weitere Monat kostet dann 4,99 Euro. Aber auch als Nicht-Telekom-Kunde müsst Ihr nicht auf Meppen gegen Rostock verzichten: Ein Abo kostet Euch monatlich 16,95 Euro, oder, bei Abschluss eines Jahresabos, nur 9,95 Euro.

Alle weiteren Infos zu den Angeboten von MagentaSport findet Ihr hier.

SV Meppen vs. Hansa Rostock heute im LIVE-STREAM anschauen

Falls Ihr unterwegs seid, aber das Spiel auf keinen Fall verpassen wollt, könnt Ihr Euch den LIVE-STREAM von MagentaSport ansehen. Dieser ist genauso kostenpflichtig wie die TV-Übertragung, ausgenommen, Ihr seid Neukunde bei Magenta und habt Telekom als Internetanbieter. Das Programm des Streams ist identisch mit dem der TV-Übertragung. Klickt einfach auf www.magentasport.de - und schon kann der Stream starten.

Kleiner Tipp: Ihr könnt den Stream auch über den Fernseher laufen lassen, wenn Ihr einen Smart-TV oder einen Laptop mit HDMI-Kabel besitzt.

SV Meppen vs. Hansa Rostock heute in der 3. Liga: Der LIVE-TICKER von Goal

Ihr habt keine Lust, Geld für die Übertragung zu bezahlen? Dann schaut mal im kostenlosen LIVE-TICKER von Goal vorbei und verpasst keine wichtige Szene aus Meppen. Alle Tore werden fast in Echtzeit auf Euren Bildschirm geliefert - zusammen mit interessanten Statistiken zur 3. Liga.

SV Meppen vs. Hansa Rostock heute live im TV und LIVE-STREAM: Die Bilanz

SV Meppen bisher 11 Spiele (wettbewerbsübergreifend) Hansa Rostock 4 Siege 4 3 Unentschieden 3 17 erzielte Tore 16 4,8 Mio. Euro Marktwert des Kaders 6,4 Mio. Euro Deniz Undav (0,55 Mio. Euro) wertvollster Spieler Aaron Opoku (0,4 Mio. Euro)

SV Meppen vs. Hansa Rostock heute live im TV und LIVE-STREAM: Die Aufstellung

Hier findet Ihr kurz vor Anpfiff die Aufstellung der Teams!

SV Meppen vs. Hansa Rostock heute live im TV und LIVE-STREAM: Die Tabelle

PLATZ MANNSCHAFT PUNKTE TORVERHÄLTNIS 7 45 50:37 8 Würzburger Kickers 44 51:47 9 SV Meppen 43 51:39 10 KFC Uerdingen 43 34:40 11 Hansa Rostock 42 38:34 12 38 44:46

SV Meppen vs. Hansa Rostock heute live im TV und LIVE-STREAM: Alle Übertragungen im Überblick