SV Meppen gegen Hallescher FC heute live im TV und LIVE-STREAM sehen: So wird die 3. Liga übertragen

Zum Auftakt des 25. Spieltages der 3. Liga trifft Meppen auf den Halleschen FC. Goal erklärt, wo die Partie heute live im TV und LIVE-STREAM läuft.

Der SV Meppen empfängt am Freitagabend in der 3. Liga den Halleschen FC. Die Partie wird um 19 Uhr in Meppen angepfiffen.

Meppen gegen Halle ist ein klassisches Mittelfeldduell in der 3. Liga. Die Gastgeber sind aktuell Dreizehnter, haben fünf Punkte Vorsprung auf die Abstiegsränge und sechs Zähler Rückstand auf Halle. Der Gast mag zwar Tabellenzehnter sein, könnte aber mit einer Siegesserie den Anschluss an die Tabellenspitze halten. Im direkten Vergleich spricht bei diesem Duell alles für Halle: Bei bisher neun Begegnungen gewann Halle sieben Mal, die anderen beiden Spiele endeten remis.

In diesem Artikel erfahrt Ihr, wie und wo SV Meppen gegen Hallescher FC heute live im TV und LIVE-STREAM übertragen werden. Außerdem liefern wir Euch die Aufstellungen beider Teams, sobald diese offiziell sind.

SV Meppen gegen Hallescher FC heute live im TV und LIVE-STREAM: Die Details

Wettbewerb : 3. Liga (25. Spieltag)

: 3. Liga (25. Spieltag) Datum : Freitag, 19. Februar 2021

: Freitag, 19. Februar 2021 Uhrzeit : 19 Uhr

: 19 Uhr Ort : Meppen

: Meppen Zuschauer: Keine

SV Meppen gegen Hallescher FC heute live im TV und LIVE-STREAM: So wird die 3. Liga übertragen

Alle Fans der 3. Liga dürfen sich freuen: Jedes Spiel Euer Lieblingsmannschaft wird live im TV und LIVE-STREAM übertragen. Der Pay-TV-Sender Magenta und die öffentlich-rechtlichen Sender der ARD werden die Partien zeigen. Die Sender der ARD haben allerdings nicht für alle Spiele Übertragungsrechte erhalten, insgesamt 86 Begegnungen dürfen im Free-TV gezeigt werden. SV Meppen gegen Hallescher FC wird ausschließlich bei Magenta im Pay-TV laufen.

Am Freitag geht’s weiter!

Wir empfangen den HFC zum Heimspiel!



Am Freitag geht's weiter!

Wir empfangen den HFC zum Heimspiel!

WEITER PUNKTEN, JUNGS! 🤜🤛 #ndsvm #svmhfc

SV Meppen gegen Hallescher FC heute live im Pay-TV

Der Pay-TV-Sender Magenta wird heute Abend ab 18.45 Uhr auf Sendung gehen und Meppen gegen Halle live und exklusiv über die vollen 90 Minuten übertragen. Thomas Wagner ist heute Euer Moderator, das Spiel wird von Markus Höhner kommentiert und von Rudi Bommer analysiert. Was genau Magenta ist und wie viel ein Abonnement kostet, erfahrt Ihr im nächsten Abschnitt.

SV Meppen gegen Hallescher FC heute live im Pay-TV: Magenta

Um Magenta empfangen zu können, müsst Ihr den Sender abonniert haben und einen entsprechenden Receiver besitzen. Als Kunde der Telekom ist das Abo im ersten Jahr gratis, danach kostet Magenta 4,95 Euro im Monat. Als Nicht-Telekom-Kunde müsst Ihr nicht auf die 3. Liga verzichten, allerdings deutlich mehr an Gebühren zahlen: Hier kostet Magenta 16,95 Euro im Monat.

SV Meppen gegen Hallescher FC heute live im LIVE-STREAM: Magenta

Wer gerade unterwegs ist, der kann den LIVE-STREAM von Magenta einschalten und das Spiel online verfolgen. Der Inhalt des Streams ist identisch mit dem der TV-Übertragung. Über diesen Link gelangt Ihr direkt zum Stream, der genauso viel kostet wie die Fernsehsendung. Der Stream von Magenta ist der einzig legale im Internet.

SV Meppen gegen Hallescher FC heute live im TV und LIVE-STREAM: Die Aufstellungen

Hier findet Ihr die Aufstellungen beider Teams, sobald diese offiziell sind.

SV Meppen gegen Hallescher FC heute live im TV und LIVE-STREAM: Goal

Bild: Getty Images / Hessland-Wissel

SV Meppen gegen Hallescher FC heute live im TV und LIVE-STREAM: Die Teams im Vergleich

SV Meppen bisher 9 Spiele (wettbewerbsübergreifend) Hallescher FC 0 Siege 7 2 Remis 2 9 Tore 23 4,98 Mio. Euro Marktwert 5,78 Mio. Euro Mike Bähre (400 Tsd. Euro) wertvollster Spieler Terrence Boyd (400 Tsd. Euro)

SV Meppen gegen Hallescher FC heute live im TV und LIVE-STREAM: Alle Übertragungen im Überblick