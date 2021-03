SV Meppen vs. Dynamo Dresden heute live im TV und LIVE-STREAM sehen: So wird die 3. Liga übertragen

Am 27. Spieltag der 3. Liga empfängt der SV Meppen Dynamo Dresden. Goal zeigt, wie Ihr das Spiel im TV, LIVE-STREAM und LIVE-TICKER verfolgen könnt.

Der Tabellenführer kommt! Der SV Meppen hat es am 27. Spieltag der 3. Liga mit einem starken Gegner zu tun. Am heutigen Samstag gibt sich Spitzenreiter Dynamo Dresden in der Hänsch-Arena die Ehre. Das Spiel wird um 14 Uhr angepfiffen.

Dynamo Dresden kommt dem Aufstieg in die 2. Bundesliga immer näher. Der Vorsprung auf Relegationsplatz drei beträgt vor dem 27. Spieltag bereits sechs Punkte. Der Traditionsklub aus dem Osten zeigte sich zuletzt gut in Form - aus den vergangenen fünf Spielen holte er 13 Punkte.

Der SV Meppen steht mit 30 Punkten auf Platz 13, sechs Punkte vor den Abstiegsrängen. Um sich weiter von diesen abzusetzen, käme dem Team von Trainer Torsten Frings ein Überraschungscoup natürlich gelegen.

Hier erfahrt Ihr, wie und wo SV Meppen gegen Dynamo Dresden heute live im TV und LIVE-STREAM übertragen wird. Dazu gibt es hier unmittelbar vor dem Anpfiff die Aufstellungen beider Teams.

SV Meppen gegen Dynamo Dresden heute live im TV und LIVE-STREAM: Die Details

Wettbewerb 3. Liga (27. Spieltag) Datum Samstag, 6. März Zeit 14 Uhr Ort Hänsch-Arena, Meppen

SV Meppen gegen Dynamo Dresden heute live im TV und LIVE-STREAM: So wird die 3. Liga übertragen

MagentaSport macht's möglich: In der Saison 2020/21 werden alle Spiele der 3. Liga live im TV und LIVE-STREAM gezeigt. Der Bezahlsender der Telekom zeigt alle Spiele einzeln, bei parallel laufenden Spielen wird eine Konferenz angeboten.

Dazu gibt es zahlreiche Spiele, insgesamt 86, in den 3. Programmen der ARD im Free-TV zu sehen. Wie sieht es mit dem Spiel Meppen gegen Dresden aus? Mehr dazu im nächsten Abschnitt.

SV Mepppen gegen Dynamo Dresden heute live im Free-TV

Der MDR zeigt das heutige Drittligaspiel im Rahmen der Sendung "Sport im Osten" zwischen Meppen und Dresden live im Free-TV. Sendebeginn ist um 14 Uhr.

Hansa Rostock gegen 1. FC Kaiserslautern heute live im Pay-TV

Livebilder im Pay-TV vom Spiel gibt es bei MagentaSport. Los geht es um 13.45 Uhr mit Vorberichten und Moderator Thomas Wagner. Kommentiert wird das Spiel dann ab 14 Uhr von Stefan Fuckert.

Da am Samstag mehrere Spiele gleichzeitig um 14 Uhr beginnen, gibt es auch eine Konferenz mit Sascha Bandermann und Alexander Kunz. Im Gegensatz zu den Übertragungen im MDR ist die Übertragung auf MagentaSport nicht kostenlos.

SV Meppen gegen Dynamo Dresden heute live im Pay-TV: Magenta

Um sich die Spiele der 3. Liga im Pay-TV ansehen zu könnnen, muss vorher MagentaSport abonniert werden. Das Abo ist für Telekom-Kunden im ersten Jahr noch kostenlos. Danach kostet es 4,95 Euro im Monat.

Wer kein Kunde der Telekom ist, zahlt 16,95 Euro. Um die Magenta-Übertragung im TV sehen zu können, müsst Ihr über einen Telekom-Receiver verfügen.

SV Meppen gegen Dynamo Dresden heute live im LIVE-STREAM

Meppen gegen Dresden könnt ihr heute sowohl kostenlos als auch kostenpflichtig im LIVE-STREAM sehen. Dafür gibt es unterschiedliche Möglichkeiten, die wir Euch in den kommenden beiden Abschnittenn erläutern.

SV Meppen gegen Dynamo Dresden heute live im LIVE-STREAM: MDR

Der MDR streamt das Spiel über seine Webseite. Dieser Service ist kostenlos. Um nichts von dem Spiel zu verpassen startet der LIVE-STREAM bereits einige Minuten vor Spielbeginn.

SV Meppen gegen Dynamo Dresden heute live im LIVE-STREAM: MagentaSport

Zudem ist es auch möglich, das Spiel im LIVE-STREAM von MagentaSport zu sehen. Dieser ist aber kostenpflichtig.

Um das Spiel zu sehen, muss man sich zuvor mit seinen Anmeldedaten auf der Homepage des Senders einloggen, dann steht einem das Spiel zwischen Meppen und Dresden mit dem identischen Bildmaterial wie im TV zur Verfügung.

SV Meppen gegen Dynamo Dresden heute live im TV und LIVE-STREAM: Die Aufstellungen

Sobald die Startaufstellungen der beiden Teams bekanntgegeben werden erfahrt ihr diese hier.

SV Meppen gegen Dynamo Dresden heute im LIVE-TICKER: Goal macht's möglich

Im LIVE-TICKER auf Goal zum Spiel zwischen verpasst Ihr keine Action. Der LIVE-TICKER ist selbstverständlich kostenlos.

Hier geht's zum LIVE-TICKER SV Meppen vs. Dynamo Dresden.

SV Meppen gegen Dynamo Dresden heute live im TV und LIVE-STREAM: Alle Übertragungen im Überblick