SV Meppen vs. 1860 München heute live: TV und LIVE-STREAM - die Infos zur Übertragung der 3. Liga

26. Spieltag in der 3. Liga und heute treffen der SV Meppen und 1860 München aufeinander. Die Begegnung wird um 14 Uhr in der Meppener Hänsch-Arena angepfiffen.

Beide Mannschaften sind in der Tabelle direkte Konkurrenten und schielen noch auf die oberen Ränge, die zum Aufstieg in die 2. Bundesliga befähigen. Der SV Meppen musste am Spieltag zuvor eine 0:3 Niederlage gegen Havelse einstecken und ist gegen die Sechzger auf Wiedergutmachung getrimmt.

Die letzten beiden Spiele zwischen den beiden Teams gingen jeweils 1:1 Unentschieden aus. Werden wir heute einen Sieg sehen oder kommt es erneut zu einer Punkteteilung? GOAL liefert die Infos zur Übertragung.

SV Meppen vs. 1860 München heute LIVE: Die Daten zur Begegnung

Match: SV Meppen vs. 1860 München Wettbewerb: 3. Liga, 26. Spieltag Datum: Samstag, 12. Februar 2022 Uhrzeit: 14 Uhr Stadion: Hänsch-Arena, Meppen

SV Meppen vs. 1860 München heute LIVE im TV verfolgen: Wird die 3. Liga im Free-TV ausgestrahlt?

Fans der 3. Liga durften sich zu Beginn der Saison freuen - die dritten Sender der ARD gaben bekannt, dass man zahlreiche Partien am Samstagnachmittag um 14.00 Uhr live zeigen wird. Doch warte mal - die heutige Partie geht ja auch um 14.00 Uhr über die Bühne. Ist das Spiel zwischen dem SV Meppen und 1860 München heute also im Free-TV zu sehen?

SV Meppen vs. 1860 München heute nicht LIVE im Free-TV: Das ist der Grund

Leider müssen wir Euch enttäuschen - am heutigen Samstag seht Ihr den FCK vs. Magdeburg und Braunschweig vs. Freiburg II im Free-TV, nicht aber die Begegnung der Münchener Löwen gegen Meppen. Wollt Ihr die Partie trotzdem sehen, empfehlen wir Euch Magenta Sport. Der Telekom-Sender überträgt jedes Spiel der 3. Liga LIVE.

SV Meppen vs. 1860 München heute live im TV: Magenta Sport überträgt die 3. Liga

Anhänger:innen der 3. Liga kommen in dieser Saison wohl kaum um Magenta Sport herum: Der Sender zeigt jedes Spiel der Saison LIVE! Auch die Frauen-Bundesliga, DEL und BBL seht Ihr nur hier. Um das Angebot nutzen zu können, benötigt Ihr ein kostenpflichtiges Abo bei dem Pay-TV-Sender. Hierbei könnt Ihr zwischen dem Monats- und Jahresvertrag wählen. Der zu zahlende Preis ist abhängig von Eurem Kundenstatus bei der Telekom - als Kunde kostet das Jahresabo 4,95€/Monat und die Monatsvariante 9,95€/Monat. Wenn Ihr kein Kunde beim Mobilfunkriesen seid, kostet das Jahresabo 9,95€/Monat und die Monatsmitgliedschaft 16,95€/Monat. Hier gibt es die wichtigsten Infos zu Magenta Sport.

SV Meppen vs. 1860 München: Die 3. Liga heute im LIVE-STREAM sehen

Das Abonnement bei Magenta Sport kann auch ohne Fernseher von Nutzen sein, denn der Bezahlanbieter stellt Euch jedes Spiel der 3. Liga auch im LIVE-STREAM zur Verfügung. Den STREAM könnt Ihr auf zahlreichen internetfähigen Geräten abrufen. Somit seid Ihr maximal flexibel!

Eine weitere Option das Spiel im LIVE-STREAM zu sehen, bietet Euch OneFootball. Die Fußballplattform stellt Euch durch eine Kooperation mit MagentaSport die Spiele auch im pay-per-view Prinzip zur Verfügung. Das bedeutet, Ihr zahlt wirklich nur für die Spiele, die Ihr auch sehen wollt und kommt somit ohne langfristige Vertragsbindung aus. 2,99 Euro kostet der Einzelstream auf OneFootball.

3. Liga heute: SV Meppen vs. 1860 München im kostenlosen LIVE-TICKER

Neben der TV- und STREAM-Übertragung könnt Ihr die Partie auch im LIVE-TICKER bei GOAL verfolgen. Dieser ist kostenlos und informiert Euch nahezu in Echtzeit über die wichtigsten Szenen des Spiels.

Zum LIVE-TICKER

SV Meppen vs. 1860 München: Das sind die Aufstellungen

So startet der SV Meppen:

Domaschke - Dombrowka, Ballmert, Al-Hazaimeh, Bünning - Bähre, Blacha - Guder, Tankulic, Faßbender, Sukuta-Pasu

Das ist die Aufstellung von 1860 München:

Hiller - Belkahia, Moll, Lang - Deichmann, Tallig, Dressel, Steinhart - Neudecker - Bär, Lex

SV Meppen vs. 1860 München im TV und LIVE-STREAM sehen: So wird die 3. Liga heute LIVE übertragen