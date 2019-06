Der Streit zwischen dem belgischen Nationalspieler Yannick Carrasco und seinem Klub spitzt sich zu. Einen Tag nachdem der Verein aus der CSL den offensiven Flügelspieler wegen des unentschuldigten Fehlens bei einem Spiel und im Training suspendiert hatte, meldete sich Carrasco via Social Media zu Wort und kritisierte dabei Mitspieler und Verantwortliche.

Erlebe Europas Top-Ligen live und auf Abruf auf DAZN. Jetzt Gratismonat sichern!

Carrasco äußerte sich zu den Vorkommnissen nicht konkret, aber schrieb bei Twitter: "Das Verhalten einiger Klubverantwortliche und Mitspieler mir gegenüber ist unverständlich, wenn man meine Hingabe und meine Leistungen für die Mannschaft bisher betrachtet."

"Die Mannschaft braucht mich und ich will der Mannschaft helfen. Dieses Problem muss gelöst werden", forderte der 25-Jährige weiter. Sein Verein hatte Carrasco drei Tage Zeit eingeräumt, sich zu den Ereignissen zu erklären und neben der Suspendierung auch eine Geldstrafe verhängt.

The attitude of some club's leaders and teammates towards me is incomprehensible to me given my commitment and performance with the team so far. The team needs me and I want to help the team. This problem need to be solved.