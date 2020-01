FC Barcelona vs. Atletico Madrid: Alle Informationen zum spanischen Supercup

In Saudi-Arabien wird der spanische Supercup in einem Final-Four-Turnier ausgetragen. Hier gibt's die Infos zur Partie FC Barcelona gegen Atletico.

Aktuell wird in der spanische Supercup ausgespielt. Dabei spielen nicht wie bis 2017 üblich der Meister und der Pokalsieger gegeneinander, sondern die spanische Liga hat für dieses Jahr ein sogenanntes Final-Four-Turnier ins Leben gerufen.

Mit dabei sind also nicht nur der (amtierender Meister) und der (amtierender Pokalsieger) mit an Bord, sondern auch die beiden Top-Klubs und Atletico.

In diesem Artikel bekommt Ihr alle Informationen zur spanischen Supercopa 2020. Ihr erfahrt also alles zum Modus, zum Spielplan und werdet nach diesem Artikel wissen, warum der Supercup weder in noch hierzulande live im TV und LIVE-STREAM übertragen wird.

Spanischer Supercup 2019: Spielplan und Modus

Traditionell standen sich bis zu diesem Jahr im Supercup auch in Spanien der Meister und der Pokalsieger gegenüber. Doch im vergangenen November wurde klar, dass die Supercopa Espana für die nächsten drei Jahre nicht mehr in diesem Modus ausgetragen wird, sondern als sogenanntes Final-Four-Turnier, bei dem neben dem Meister und Pokalsieger auch noch der Zweitplatzierte der Liga sowie der unterlegene Pokalfinalist teilnehmen.

Außerdem werden die Duelle um die Supercopa Espana nicht mehr auf spanischem Boden ausgetragen, Ausrichter ist - zumindest für die nächsten drei Jahre - Saudi-Arabien.

Durch die erhöhte Teilnehmerzahl hat sich natürlich auch der Modus geändert: Bis 2017 wurde die Supercopa Espana in zwei Duellen ausgespielt - ein Hin- und ein Rückspiel. Wer nach beiden Spielen die bessere Bilanz vorzuweisen hatte, gewann den Titel. 2018 gab es dann lediglich noch ein Spiel, das bereits im Ausland stattfand. Nun gibt es zwei Halbfinalbegegnungen und ein Finale.

Das ist der Spielplan des Supercup Spanien 2019:

Datum Mannschaft 1 Mannschaft 2 Anstoß 8. Januar 2020 (Halbfinale) FC Valencia Real Madrid 1:3 (0:2) 9. Januar 2020 (Halbfinale) FC Barcelona 20 Uhr 12. Januar 2020 (Finale) Real Madrid noch offen 19 Uhr

Warum wird der spanische Supercup nicht live im TV oder im LIVE-STREAM gezeigt / übertragen?

Zunächst einmal ist die Erklärung ganz einfach: Kein deutscher TV- oder Streaming-Sender hat sich die Rechte an der Live-Übertragung des spanischen Supercups gesichert. Deshalb laufen die Halbfinals und das Finale auch nicht live im TV oder im LIVE-STREAM.

Die Gründe dafür liegen vor allem in der Wahl des Austragungsortes: Denn der spanische Supercup wird nicht in Spanien ausgetragen, sondern in Saudi-Arabien, genauer gesagt in Dschidda. Dafür hatte sich der spanische Verband entschieden, der in diesem Jahr auch erstmals den neuen Modus bestimmte. Statt Meister gegen Pokalsieger in Hin- und Rückspiel gibt es nun vier Teilnehmer, die in einem kleinen Turnier den Sieger ausspielen.

Für diese Maßnahmen erntete der Verband heftige Kritik. Selbst der öffentlich-rechtliche spanische Sender TVE verzichtete in diesem Jahr darauf, sich die Rechte an der Übertragung der Supercopa zu sichern und führte als Begründung die Menschenrechtssituation in Saudi-Arabien an. "Wir glauben, dass wir nicht für die Rechte auf einen Supercup bieten dürfen, der in einem Land ausgetragen wird, in dem die Menschenrechte nicht geachtet werden", sagte ein Sprecher von TVE.

So lief der spanische Supercup 2019 bislang - Real Madrid fegt Valencia weg

Nationalspieler Toni Kroos hat Real Madrid mit einem direkt verwandelten Eckball in das Endspiel der spanischen Supercopa geführt. In der erstmals in Saudi-Arabien ausgetragenen Finalrunde des reformierten Wettbewerbs gewannen die Königlichen das Halbfinale gegen den FC Valencia mit 3:1 (2:0), der 30 Jahre alte Kroos traf mit seinem Kunstschuss zur Real-Führung (16.).

Isco (39.) und Luka Modric (65.) erzielten im King Abdullah Sports City Stadium in Dschidda die weiteren Tore der Mannschaft von Zinedine Zidane, der in der Startelf auf den Ex-Frankfurter Luka Jovic gesetzt hatte. Daniel Parejo (90.+2) traf kurz vor dem Ende für Valencia.

Im Endspiel am Sonntag trifft Real entweder auf den Erzrivalen FC Barcelona, bei dem Torhüter Marc-Andre ter Stegen derzeit verletzt ist, oder den Stadtkonkurrenten Atletico Madrid. Beide Klubs treffen am Donnerstag (20.00 Uhr) im zweiten Halbfinale aufeinander.

Das Turnier wird auch 2021 sowie 2022 im von Spanien 6500 Kilometer entfernten Wüstenstaat ausgetragen und bringt dem spanischen Fußball-Verband RFEF insgesamt 120 Millionen Euro (40 Millionen Euro pro Veranstaltung bis 2022). Vertraglich festgelegt wurde, dass Frauen zu den Spielen kostenlos Eintritt in die Stadien erhalten. Erst seit Kurzem öffnet das Königreich das öffentliche Leben dem über viele Jahre unterdrückten weiblichen Geschlecht.

Reformierte Supercopa findet bei den Fans keinen Anklang: Nur neun Prozent der Tickets verkauft

Die Austragung der spanischen Supercopa in Saudi-Arabien findet offenbar keinen Anklang. Nur wenige Fans wollen die weite Anreise auf sich nehmen.

Unter der Woche treffen im Halbfinale der umgestalteten spanischen Supercopa der FC Valencia und Real Madrid sowie der FC Barcelona und Atletico Madrid aufeinander, doch bisher konnten die Vereine, die dafür nach Saudi-Arabien reisen müssen, wohl erst weniger als neun Prozent der möglichen Tickets verkaufen.

Wie ein Bericht von El Mundo darlegt, hat Atletico bisher nur 50 Tickets für das Halbfinale abgesetzt und möchte den mitgereisten Anhängern die Eintrittskarten für ein mögliches Finale kostenlos zur Verfügung stellen. Während Valencia sogar nur 26 Tickets an die eigenen Fans verkaufen konnte, bringen es Barcelona zumindest auf 300 und Real Madrid auf 700 Karten, die aber wohl in erster Linie an Fans aus dem Nahen Osten gegangen sind.

Die Austragung der Supercopa in Saudi-Arabien war zuvor von vielen Seiten kritisiert worden: Die Anreise aus Madrid beträgt 6.672 Kilometer, zudem betragen die durchschnittlichen Flugkosten 600 Euro. Die aufgerufenen Preise für eine Unterbringung eingerechnet, belaufen sich die Kosten für die Reise daher auf eine Summe im Bereich von 1.000 Euro.

Am Mittwoch (8. Januar, 20 Uhr) wird zunächst der Sieger aus dem ersten Halbfinale zwischen Valencia und Real Madrid ausgespielt, am Donnerstag (9. Januar, 20 Uhr) kommt es zum zweiten Halbfinale zwischen Barcelona und Atletico Madrid. Das Finale ist für Sonntag, den 12. Januar, um 19 Uhr angesetzt.