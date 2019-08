Supercup 2019, Highlights: So seht Ihr die Höhepunkte von BVB vs. FC Bayern München

Borussia Dortmund und der FC Bayern kämpfen um den deutschen Supercup. Goal sagt Euch, wo Ihr die Highlights des Krachers heute Abend sehen könnt.

Am Samstagabend um 20.30 Uhr treffen und der im Kampf um den deutschen Supercup 2019 aufeinander. Wir verraten in diesem Artikel, wo Ihr die Highlights des Spiels anschauen könnt.

Borussia Dortmund hat sich als Vizemeister für den Supercup qualifiziert. Normalerweise trifft der deutsche Meister auf den Pokalsieger, da aber der FC Bayern beide Wettbewerbe gewonnen hat, rückt der Vizemeister auf. Die Brisanz des Duells ist groß, weltweit zeigen Fans Interesse am Schlager.

Die vollen 90 Minuten, die die beiden Mannschaften mindestens gegeneinander spielen werden, gibt es live im TV und im LIVE-STREAM zu sehen. Doch was ist, wenn Ihr die Live-Bilder aus dem Signal Iduna Park verpasst habt?

BVB vs. FC Bayern München im Supercup 2019: Goal verrät, wie Ihr die besten Szenen der Begegnung gleich nach Abpfiff im Netz oder auf dem Smartphone findet.

BVB vs. FC Bayern München: So seht Ihr die Highlights vom Supercup 2019

Der deutsche Supercup war in den letzten Jahren immer wieder im deutschen Fernsehen zu sehen. In diesem Jahr zeigt das ZDF den Kracher in voller Länge live im TV und auch in einem parallel zur TV-Übertragung laufenden LIVE-STREAM. Dort seht Ihr nach der Begegnung vereinzelte Szenen in der kurzen Wiederholung.

Seit diesem Jahr hat sich an der Rechtelage in aber etwas verändert: Wie Mitte Juli offiziell bekanntgegeben wurde, zeigt / überträgt der Ismaninger Sender DAZN die Begegnung BVB vs. FC Bayern München live im Stream. Das hat auch Einfluss auf die Highlights der Partie, weil diese somit ebenfalls beim Streamingdienst gesichtet werden können.

Rund 40 Minuten nach Abpfiff der Partie laufen die besten Szenen auf der Streamingplattform ein. Zuvor sind Alex Schlüter, Jan Platte und Ralph Gunesch die Kommentatoren für die Begegnung, die um 20.30 Uhr angepfiffen wird. Habt Ihr das Live-Spiel auf DAZN verpasst, könnt Ihr kurz nach Ende von BVB vs. FC Bayern die Highlights auf der Plattform sehen.

Voraussetzung dafür ist, dass Ihr als Kunde bei DAZN registriert seid. Ist das nicht der Fall, dann könnt Ihr Euch noch schnell anmelden und mit einem Gratismonat (den jeder Neukunde erhält) die Highlights anschauen.

BVB vs. FC Bayern München: Die Highlights vom Supercup 2019 auf DAZN - alles zum Streamingdienst

BVB vs. FC Bayern München live im TV und im LIVE-STREAM verpasst? Dann könnt Ihr Euch dennoch beim Streamingdienst DAZN bedienen und die Begegnung des BVB mit dem deutschen Meister von der Isar in einem kurzen Vier-Minuten-Clip Revue passieren lassen. Denn: Die Highlights laufen bei DAZN.

Seit 2016 ist das Angebot online, zu dem neben DAZN auch SPOX und Goal gehören.

Abonnenten von DAZN steht ein Angebot von über 8.000 Live-Übertragungen jährlich zur Verfügung. Dort wird nicht nur der Supercup, sondern auch die oder die geboten. Zudem sind auch die , , oder Highlights der Teil des vielfältigen Sportprogramms. Auch Football (NFL), Basketball (NBA), Boxen, Rennsport wird gestreamt. Die komplette Übersicht zum aktuellen Programm gibt es hier.

Sieben Mal konnten die Bayern den Supercup bereits gewinnen. Wer hat am Wochenende die Nase vorn? pic.twitter.com/pleu8p7YWo — DAZN DE (@DAZN_DE) July 30, 2019

BVB vs. FC Bayern München: Die Highlights von DAZN auf Smartphone, Tablet oder Smart-TV sehen

DAZN hat also die besten Szenen des Supercups 2019 im Programm. Doch wie könnt Ihr die Tore von Borussia Dortmund und Bayern München anschauen?

Voraussetzung für ein erfolgreiches Einloggen auf der Streaming-Plattform sind lediglich eine funktionierende Internetverbindung auf einem Endgerät und ein DAZN-Abo. Jeder Interessierte kann sich einen Monat lang kostenlos einen Account erstellen und auf das Angebot probeweise zugreifen. Nach dem Gratismonat kostet das Abo 11,99 Euro monatlich und kann jederzeit monatlich gekündigt werden.

Sobald das Konto eingerichtet wurde, kann sich über die kostenlose DAZN -App auf Smart-TVs, Tablets und Smartphones eingeloggt werden. Hierzu muss sie nur im Google Play Store oder App Store runtergeladen werden. Auch auf Desktop-PCs und MacBooks ist die DAZN -Website abrufbar.

Über die Playstation, die XBOX und den Amazon Fire TV Stick ist sogar auch ein Login möglich, womit auch auf herkömmlichen TV-Geräten die LIVE-STREAMS abgespielt werden können.

BVB vs. FC Bayern München: Die letzten Sieger des Supercups